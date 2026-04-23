Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από τον Λίβανο, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό επιτηρεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο», αναφέρει η νέα οδηγία. «Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα. Παροτρύνουμε τους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τον Λίβανο όσο παραμένουν διαθέσιμες επιλογές εμπορικών πτήσεων. Συνιστούμε τους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο που επιλέγουν να μην φύγουν να προετοιμάσουν σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και να παρακολουθούν τις ειδήσεις για έκτακτες εξελίξεις».

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή, έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου, αμφισβητείται ολοένα πιο έντονα, καθώς οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα δεύτερο κύκλο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο πρεσβευτών.