Το σώμα μιας Λιβανέζας δημοσιογράφου εντοπίστηκε μετά από ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα σήμερα στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η Αμάλ Χαλίλ, που εργαζόταν στην εφημερίδα Al Akhbar, η οποία θεωρείται ευρέως προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, είχε καταφύγει μαζί με έναν συνάδελφό της σε κατοικία για να προστατευτεί από ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, το σπίτι χτυπήθηκε στη συνέχεια από δεύτερο πλήγμα.

Ομάδες διάσωσης εντόπισαν αργότερα τη Φαράτζ ζωντανή αλλά τραυματισμένη και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Ωστόσο, ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου που είχε σταλεί για την απομάκρυνση των τραυματιών δέχθηκε επίθεση με κρότου-λάμψης χειροβομβίδες και πυρά, γεγονός που αρχικά εμπόδισε τους διασώστες να φτάσουν στη Χαλίλ, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι διερευνά τα πλήγματα και αρνείται ότι στοχοποιήθηκαν διασώστες ή ομάδες διάσωσης.