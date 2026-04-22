Ένας δάσκαλος που κατηγορείται για τη δολοφονία βρέφους φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε συνάδελφό του ότι είχε «σκοτεινές σκέψεις» να «πνίξει ή να ασφυκτιήσει το παιδί», τονίζοντας ωστόσο πως δεν θα τις πραγματοποιούσε, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της daily mail.

Ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ και ο σύντροφός του Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ βρίσκονταν στη διαδικασία υιοθεσίας του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι, τον οποίο είχαν ονομάσει «Ελάιζα», όταν το παιδί πέθανε τον Ιούλιο του 2023.

Ο Βάρλεϊ κατηγορείται ότι διέπραξε σοβαρή σεξουαλική επίθεση όταν ήταν μόνος με το παιδί και στη συνέχεια το σκότωσε προκαλώντας ασφυξία μέσω απόφραξης των αεραγωγών. Κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης στο Δικαστήριο Preston Crown Court, ο εισαγγελέας Πίτερ Ράιτ ανέφερε ότι πρώην συνάδελφος του κατηγορουμένου απευθύνθηκε στην αστυνομία μετά τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, ο Βάρλεϊ είχε επισκεφθεί τη συνάδελφό του μαζί με το βρέφος στις αρχές Ιουλίου, όταν το παιδί είχε το χέρι του σε γύψο λόγω κατάγματος στον αγκώνα, και φαινόταν ανήσυχος. Όταν ο σύντροφός του πήρε το παιδί και έφυγε, ο Βάρλεϊ της εκμυστηρεύτηκε ότι αντιμετώπιζε ψυχικές δυσκολίες, ανησυχούσε επειδή το παιδί δεν κοιμόταν και ότι δεν είχε αναπτύξει τον δεσμό που περίμενε. Της αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκέψεις να το πνίξει ή να το ασφυκτιήσει, χωρίς όμως πρόθεση να τις υλοποιήσει. Η μάρτυρας προσπάθησε να τον καθησυχάσει, εξηγώντας ότι τέτοιες σκέψεις μπορεί να αποτελούν ακραία σενάρια που σχετίζονται με την προστασία ενός παιδιού.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είχε αναφέρει αυτές τις σκέψεις τόσο σε αρμόδιο προσωπικό ευημερίας όσο και στους κοινωνικούς λειτουργούς της διαδικασίας υιοθεσίας. Ωστόσο, η μάρτυρας δεν έδωσε σημασία μέχρι που πληροφορήθηκε τον θάνατο του παιδιού, οπότε και ενημέρωσε την αστυνομία.

Την ημέρα του θανάτου, το ζευγάρι είχε κανονίσει να δει ένα σπίτι πριν ο ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ πάει στη δουλειά. Το παιδί μεταφέρθηκε στη μητέρα του Βάρλεϊ, όπου φωτογραφία στις 14:25 το δείχνει υγιές. Αργότερα, στις 16:45, ο Βάρλεϊ κατέγραψε βίντεο μέσω Snapchat, στο οποίο το παιδί εμφανίζεται ξαπλωμένο και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ειδικός στην παιδιατρική πνευμονολογία εκτίμησε ότι το παιδί είχε μόλις περάσει επεισόδιο όπου δεν ανέπνεε, παρουσιάζοντας σημάδια κυάνωσης και βαριάς αναπνοής, ενώ ο κατηγορούμενος δεν παρείχε βοήθεια.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιούσε το κινητό του για άλλες δραστηριότητες, όπως επικοινωνία για πώληση καγιάκ, χωρίς να αναφερθεί στο παιδί. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι μέσα στις επόμενες δύο ώρες το παιδί υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και ασφυξία.

A former high school teacher sexually assaulted his adopted baby before smothering him to death, a court has heard.



Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Blackpool Victoria Hospital, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου 50 λεπτά μετά την εισαγωγή, ο Βάρλεϊ εμφανίστηκε συντετριμμένος, ισχυριζόμενος ότι το παιδί πνίγηκε στο μπάνιο, κάτι που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «συγκάλυψη», καθώς το παιδί δεν έφερε σημάδια υγρασίας.

Η ιατροδικαστής Άλισον Άρμορ διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, ενώ εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα, εξωτερικά και εσωτερικά, συμβατά με μη τυχαία πρόκληση, καθώς και ενδείξεις ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε συμβεί τέτοια απόφραξη.

Κατά τις ανακρίσεις, και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Ο Βάρλεϊ αρνείται τη δολοφονία και 25 ακόμη κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, βαριά σωματική βλάβη, κακοποίηση και δημιουργία άσεμνου υλικού, ενώ ο ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ δήλωσε αθώος για πρόκληση ή παράλειψη αποτροπής θανάτου παιδιού, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση.

Η δίκη συνεχίζεται.