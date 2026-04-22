Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026), μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή για τη διενέργεια ερευνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα που παραπέμπει σε χρήση αιχμηρού αντικειμένου, πιθανότατα μαχαιριού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 25χρονο άντρα με τραύμα στο στήθος.

Νωρίτερα, περίπου στις 21:15, ένας αλλοδαπός ενημέρωσε τις αρχές πως υπήρχε ένας άνδρας αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.