Προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League του πόλο πήρε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του με 16-15 επί της Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική του ομίλου στη φάση των «8».

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ συγκεντρωμένος, απέναντι στην εξαιρετικά δυνατή (έως σκληρή) άμυνα της σερβικής ομάδας, και με 5/5 στον παίκτη παραπάνω και ένα εύστοχο πέναλτι από τον Φουντούλη, προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Νόβι Μπέογκραντ μείωσε σε 6-5, παρά τις δύο πολύ καλές επεμβάσεις του Τζωρτζάτου, αλλά ο Νικολαϊδης με γκολ από τα 2μ. «ξεκόλλησε» τους πρωταθλητές Ελλάδας, που έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι 9-7.

Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν γκολ στο πρώτο μισό της τρίτης περιόδου (12-10), αλλά στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα… νεκρό διάστημα.

Ο Μαρτίνοβιτς μείωσε και ο Λούκιτς είχε ευκαιρία με πολύ καλές προϋποθέσεις να ισοφαρίσει, όμως ο Τζωρτζάτος τον σταμάτησε και μάλιστα έβγαλε στην κόντρα τον Ζάλανκι, ο οποίος έδωσε “έτοιμο” γκολ στον Ανγκιαλ.

Το τρίτο οκτάλεπτο όμως ολοκληρώθηκε με τον Πιέσιβατς να σκοράρει στον παραπάνω και να φέρνει τη σερβική ομάδα σε απόσταση… αναπνοής (13-12).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, δύο φορές ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στο +2 με Φουντούλη και Ζάλανκι και δύο φορές οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με Πέρκοβιτς και Γκλάντοβιτς.

Πάλι ο Ζάλανκι στα δύο λεπτά πριν τη λήξη “έγραψε” το 16-14, ο Μαρτίνοβιτς μείωσε εκ νέου σε παίκτη παραπάνω (από την τρίτη αποβολή του Ανγκιαλ) και ακολούθησε χαμένος παραπάνω για τους «ερυθρόλευκους».

Η Νόβι Μπέογκραντ κέρδισε με τη σειρά της αποβολή, αλλά το σουτ του Τσουκ σταμάτησε στο δοκάρι και ο Ολυμπιακός κράτησε την πολύτιμη νίκη, έστω κι αν δεν μπόρεσε να καλύψει το εις βάρος του 12-10 πρώτου γύρου.

Η βαθμολογία του ομίλου

1.Μπαρτσελονέτα 9 (+12)

2.Ολυμπιακός 6 (-1)

3.Νόβι Μπέογκραντ 3 (-3)

4.Μπρέσια 0 (-5)

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πλιέβανσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγεβιτς.