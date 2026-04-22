Στο κατάμεστο «Παλατάκι» ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-73 τη Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και πήρε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, όπου θα κριθεί το ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στους τελικούς και οι Ισπανοί ήταν αυτοί που είχαν πανηγυρίσει, με τους «ασπρόμαυρους» να θέλουν να πάρουν εκδίκηση φέτος και να κάνουν το πρώτο βήμα μπροστά στους οπαδούς τους.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν άστοχος στο ξεκίνημα του αγώνα, στη συνέχεια όμως κατάφερε να βρει λύσεις στην επίθεση και τα πήγαινε εξαιρετικά στην άμυνα, με αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να είναι μπροστά με 16-13.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά στη δεύτερη περίοδο και με τον Μπέβερλι να έχει αναλάβει το σκοράρισμα προηγήθηκε με 26-15, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με τον Χίλιαρντ, οι Μπέβερλι και Μέλβιν όμως έδιναν συνεχώς λύσεις για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ήταν στο +8 (43-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου οι «ασπρόμαυροι» πήγαν για πρώτη φορά στο +12 (47-35 στο 22′), η Μπιλμπάο όμως ανασυντάχθηκε και κατάφερε να μειώσει σε 58-53 στο 29′, για να μπουν οι ομάδες στην τελευταία περίοδο με το σκορ 60-53.

Εκεί, με καλάθι του Τζαγουόρσκι οι Ισπανοί πλησίσαν στο -1 (60-59), με το παιχνίδι να έχει μετατραπεί σε ντέρμπι. Ο Μπέβερλι με δύο τρίποντα βοήθησε τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει με 68-63 και τελικά η νίκη ήρθε με το 79-73, με τη διαφορά των έξι πόντων να αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς την επόμενη Τετάρτη (29/4).

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73