Μια υπόθεση που ξυπνά τους χειρότερους εφιάλτες του εμφυλίου πολέμου στη Συρία εκδικάζεται στο δικαστήριο της Χάγης, με την ολλανδική εισαγγελία να ζητά την επιβολή της μέγιστης ποινής των 30 ετών για έναν 58χρονο Σύριο Ραφίκ Α., που κατηγορείται ότι υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της παραστρατιωτικής οργάνωσης NDF, η οποία δρούσε ως το «μακρύ χέρι» του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, αναλαμβάνοντας τη «βρώμικη δουλειά» της καταστολής και των βασανιστηρίων την περίοδο 2013-2014.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 58χρονος συμμετείχε ενεργά στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και σε ανακρίσεις που θυμίζουν μεσαίωνα. Τα θύματα περιγράφουν ανατριχιαστικές μεθόδους: ξυλοδαρμούς με καλώδια, ηλεκτροσόκ και κρέμασμα από την οροφή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και σεξουαλική βία ως μέσο εξευτελισμού και απόσπασης πληροφοριών.



Οι Ολλανδοί εισαγγελείς ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών στον Σύρο για τα βασανιστήρια και τους βιασμούς κρατουμένων που έλαβαν χώρα την εποχή που ήταν μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης που στήριζε την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.



«Είναι αδιανόητο το μέγεθος της φρίκης και ο αντίκτυπος που είχαν αυτά τα εγκλήματα στις ψυχές των ανθρώπων», τόνισε ο εισαγγελέας, ενώ στην αίθουσα παρευρέθηκαν επιζώντες που ταξίδεψαν για να αντικρίσουν τον βασανιστή τους.



Ο Ραφίκ Α. κατάφερε να διαφύγει στην Ευρώπη το 2021 και ζούσε ανενόχλητος σε μια μικρή πόλη της Ολλανδίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, όταν συνελήφθη μετά από στοιχεία που προσκόμισε δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, κάνοντας λόγο για «συνωμοσία» και ισχυριζόμενος πως ήταν πολέμιος του καθεστώτος.



Ωστόσο, οι μαρτυρίες εννέα ανθρώπων που κατέθεσαν επώνυμα εναντίον του συνθέτουν το προφίλ ενός αδίστακτου ηγέτη. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 9 Ιουνίου, σε μια δίκη-σταθμό για την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα του συριακού εμφυλίου, σύμφωνα με το ολλανδικό ειδησεογραφικό σάιτ Nu.nl