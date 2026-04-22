Στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη αλλά και σε παλαιότερες δηλώσεις του για την Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη συζήτησή του με τον Αλέξη Παπαχελά στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση Μπελέρη, ο κ. Ράμα αντέδρασε έντονα, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να επανέλθει στο ζήτημα, καθώς –όπως είπε– ο κ. Μπελέρης είναι πλέον ευρωβουλευτής και η υπόθεσή του έχει λήξει. Υποστήριξε μάλιστα ότι η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν, κατά την άποψή του, ευνοϊκή σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις προφυλάκισης στην Αλβανία πριν από τη δίκη.

Ο Αλέξης Παπαχελάς παρενέβη, σημειώνοντας ότι το θέμα δεν είναι αστείο, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να αποδίδει το ζήτημα στη λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα του και στις προφυλακίσεις πριν από τη δίκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Όπως ανέφερε, περίπου το 58% των κρατουμένων στην Αλβανία δεν έχει δικαστεί, ενώ έκανε αναφορά και στον δήμαρχο Τιράνων, ο οποίος –όπως είπε– βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Ιανουάριο του 2025.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ράμα σχολίασε και τον χαρακτηρισμό «ατυχές επεισόδιο» που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την υπόθεση Μπελέρη, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν γενικότερα στο φαινόμενο της προφυλάκισης χωρίς δίκη και όχι σε πολιτική διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι έχει θέσει το ζήτημα και σε Ευρωπαίους εταίρους.

Παράλληλα, στη συζήτηση τέθηκε και παλαιότερη δήλωσή του για τους Έλληνες, όταν είχε αναφέρει ότι «δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα». Ο κ. Ράμα υποστήριξε ότι επρόκειτο για χιουμοριστική τοποθέτηση και όχι για εχθρικό σχόλιο, εξηγώντας ότι στόχος του ήταν να «πειράξει» τον δημοσιογράφο και να ελαφρύνει το κλίμα της συζήτησης.

«Δεν είχα πρόθεση να μειώσω την ελληνική ιστορία ή τον πολιτισμό. Ήταν χιούμορ, ίσως σε λάθος πλαίσιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί «παίρνουν συχνά τους εαυτούς τους υπερβολικά σοβαρά».

Ο Αλέξης Παπαχελάς σχολίασε ότι στην προηγούμενη συνέντευξη ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε δώσει την εντύπωση εχθρικής στάσης, με τον κ. Ράμα να το αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας: «Έχω μεγάλο θαυμασμό για την Ελλάδα».

Πάντως ο Έντι Ράμα έδειξε έντονα τη βούλησή του να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Άφησε να εννοηθεί μάλιστα ότι η συμφωνία των δύο χωρών για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο καθώς έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες… Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράμα και πρόσθεσε: «Η φιλοδοξία είναι να το τελειώσουμε αυτό το έτος και το φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία».

Ο κ. Ράμα αναφέρθηκε επίσης στις προχωρημένες συνομιλίες Γεραπετρίτη με τον Αλβανό ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

Βεβαίως, ο κ. Ράμα απέρριψε την κριτική για την προσπάθεια υφαρπαγής ελληνικών περιουσιών, λέγοντας ότι «το σύστημα απόδοσης των περιουσιών έχει τα ίδια προβλήματα για όλους τους πολίτες, είτε αλβανικής είτε ελληνικής καταγωγής».