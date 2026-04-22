Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κρήτης για τη διάσωση 38 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να πλέουν σε ακυβέρνητη λέμβο, σε απόσταση 17 μιλίων νότια της Νήσου Χρυσής. Η επιχείρηση ξεκίνησε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όταν το στίγμα της λέμβου έγινε αντιληπτό στην περιοχή.



Στην προσπάθεια συνέδραμε άμεσα ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας που έπλεε σε κοντινή απόσταση, περισυλλέγοντας τους μετανάστες με ασφάλεια. Οι διασωθέντες μεταφέρονται πλέον στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την υποδοχή τους.



Μετά την αποβίβαση, θα ακολουθήσει η τυπική διαδικασία καταγραφής και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους, διαμορφώνοντας κατάλληλα τον χώρο του παλαιού σχολείου στους Καλογήρους.



Εκεί οι αλλοδαποί θα παραμείνουν προσωρινά, λαμβάνοντας τη σχετική φροντίδα, μέχρι να δρομολογηθεί η μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Cretalive.gr