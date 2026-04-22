Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Πέλλα το Σαββατοκύριακο, λόγω διεξαγωγής του 20ού Διεθνούς Μαραθώνιου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος».

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Απριλίου, οπότε και θα διεξαχθεί ο αγώνας, από τις 6 έως τις 11 το πρωί, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

– στη νέα παράκαμψη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από Πέλλα έως όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

– στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από το 35 ως το 38,5 χιλιόμετρο (όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης μέχρι τα φανάρια της Πέλλας),

– στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο και

– στις οδούς Δαβάκη, Βασ. Παύλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Επιπλέον, το Σάββατο 25 Απριλίου και από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής της τελετής αφής της Αλεξανδρείου φλόγας – Λαμπαδηδρομίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στα εξής σημεία:

– στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο και

– στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ακροπόλεως, Τημενιδών, Αναγεννήσεως και Δαβάκη της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Σε όλα τα παραπάνω οδικά σημεία θα ισχύει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.