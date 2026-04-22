Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα στα χέρια του 35χρονου συντρόφου της στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο δράστης, αφού την ξυλοφόρτωσε και την εξύβρισε, έφτασε στο σημείο να την απειλεί με πιστόλι, καταγράφοντας μάλιστα τη φρίκη σε βίντεο. Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά μέχρι και απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη μετά από μια νύχτα τρόμου. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 19ης Απριλίου, όταν η σύντροφός του κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του και να ζητήσει βοήθεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Η καταγγελία της ήταν ανατριχιαστική: ο δράστης την ξυλοφόρτωσε άγρια, την εξύβρισε και την απείλησε με πυροβόλο όπλο.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως ο 35χρονος βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη την ώρα που σημάδευε το θύμα. Μόλις ο δράστης αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, όμως ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, οπλοκατοχή και ναρκωτικά. Η γυναίκα γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τα χέρια ενός ανθρώπου που μετέτρεψε το σπίτι τους σε πεδίο τρόμου, καταγράφοντας μάλιστα την απειλή της ζωής της.



Μετά από έρευνα στην οικία του αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με -7- φυσίγγια και -7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -36,3- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-586- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-257- γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-6- τραπεζικές κάρτες μαζί με -5- κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.