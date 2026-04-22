Σαν σήμερα, το 1821, γράφτηκε ένα από τα πιο δραματικά και εμβληματικά επεισόδια των πρώτων μηνών της Ελληνικής Επανάστασης: η μάχη της Αλαμάνας. Κοντά στις Θερμοπύλες, στη γέφυρα της Αλαμάνας πάνω στον Σπερχειό, οι επαναστατημένοι Έλληνες επιχείρησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ, σε μια στιγμή που ο Αγώνας βρισκόταν ακόμη στο εύθραυστο ξεκίνημά του. Η αναμέτρηση κατέληξε σε ήττα για τους Έλληνες, όμως η σημασία της αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από το στρατιωτικό της αποτέλεσμα.

Η μάχη θεωρείται μία από τις πρώτες μεγάλες συγκρούσεις της Επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα. Οι ελληνικές δυνάμεις είχαν μοιραστεί σε καίρια σημεία της περιοχής, με τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουργιά και τον Διοβουνιώτη να προσπαθούν να φράξουν τον δρόμο προς τη νότια Ελλάδα. Η οθωμανική υπεροχή σε αριθμούς και οργάνωση αποδείχθηκε καθοριστική. Παρ’ όλα αυτά, η αντίσταση υπήρξε σθεναρή και ανέδειξε από νωρίς ότι η εξέγερση δεν ήταν μια σποραδική αναταραχή, αλλά μια αποφασισμένη εθνική αναμέτρηση.

Στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης βρέθηκε ο Αθανάσιος Διάκος. Όταν η μάχη είχε πλέον κριθεί και οι υπόλοιπες δυνάμεις υποχωρούσαν, εκείνος επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει τον αγώνα.

Τραυματισμένος και περικυκλωμένος, συνελήφθη από τις Οθωμανικές δυνάμεις και οδηγήθηκε στο Ζητούνι, τη σημερινή Λαμία. Εκεί, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, του ζητήθηκε να απαρνηθεί τον Αγώνα, όμως εκείνος αρνήθηκε. Στις 24 Απριλίου 1821 εκτελέστηκε με ανασκολοπισμό, δηλαδή με σούβλισμα, ένα τέλος φρικτό που μετέτρεψε σχεδόν αμέσως τη μορφή του σε σύμβολο αυτοθυσίας και εθνικής αντίστασης.

Η Αλαμάνα πέρασε στην Ιστορία ως μία από τις πιο ισχυρές στιγμές ηρωισμού της Ελληνικής Επανάστασης ενώ η θυσία του Αθανασίου Διάκου ενίσχυσε το φρόνημα των επαναστατημένων και τον μετέτρεψε γρήγορα σε σύμβολο αυτοθυσίας και αντίστασης.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1516: Στη Γερμανία θεσπίζεται ο νόμος Reinheitsgebot, που ρυθμίζει την παραγωγή της μπύρας, ορίζοντας ότι πρέπει να περιέχει μόνο νερό, κριθάρι και λυκίσκο. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους νόμους ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Η επιρροή του φτάνει μέχρι σήμερα, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για την ποιότητα της γερμανικής ζυθοποιίας.

1821: Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις ηττώνται στη μάχη της Αλαμάνας από τα οθωμανικά στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ. Ο Αθανάσιος Διάκος συλλαμβάνεται μετά τη σύγκρουση και οδηγείται σε μαρτυρικό θάνατο, περνώντας αμέσως στο πάνθεον των ηρώων της Επανάστασης. Η μάχη δεν ανέκοψε τον Αγώνα, αλλά έγινε σύμβολο αυτοθυσίας και αντίστασης.

1882: Αρχίζουν επισήμως οι εργασίες για τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, ενός έργου που είχε απασχολήσει επί αιώνες τη γεωγραφική και εμπορική φαντασία της Ελλάδας. Η κατασκευή της διώρυγας στόχευε να ενώσει απευθείας τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό, μειώνοντας σημαντικά τις θαλάσσιες διαδρομές. Το έργο ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια αργότερα και έμεινε ως ένα από τα πιο εμβληματικά τεχνικά επιτεύγματα του νεότερου ελληνικού κράτους.

1897: Διεξάγεται η μάχη των Φαρσάλων στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, με τον ελληνικό στρατό να υποχωρεί απέναντι στις οθωμανικές δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή επιβάρυνε τη θέση της Ελλάδας στο μέτωπο και επιτάχυνε την πορεία προς την ήττα του πολέμου. Το γεγονός άφησε βαθύ αποτύπωμα ως στιγμή εθνικής απογοήτευσης και κρίσης.

1920: Στην Άγκυρα συγκροτείται η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ, σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδρυσή της αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για το τουρκικό εθνικό κίνημα και τη διαμόρφωση του νέου κράτους. Πρόκειται για κομβική ημερομηνία και για την ελληνική ιστορία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μικρά Ασία.

1935: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλαστήρας καταδικάζονται ερήμην σε θάνατο για το αποτυχημένο κίνημα του Μαρτίου. Η απόφαση κορυφώνει τον Εθνικό Διχασμό που συνέχιζε να δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας και οξύνει ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Το επεισόδιο προαναγγέλλει τη βαθιά αστάθεια που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

1941: Η ελληνική κυβέρνηση και ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ εγκαταλείπουν την Αθήνα, λίγο πριν από την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην πρωτεύουσα. Η αποχώρηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της οργανωμένης κρατικής παρουσίας στην ηπειρωτική Ελλάδα και το πέρασμα στη Κατοχή. Για τους Έλληνες, η ημέρα συνδέεται με την κατάρρευση του μετώπου και την έναρξη μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης ιστορίας.

1944: Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής διαπράττουν το ολοκαύτωμα των Πύργων Κοζάνης, τότε Κατράνιτσας, δολοφονώντας 368 κατοίκους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Το χωριό πυρπολείται και πολλοί άνθρωποι καίγονται ζωντανοί ή εκτελούνται επιτόπου, σε μία από τις φρικτότερες ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα. Η σφαγή έμεινε ως τραύμα μνήμης για τη Δυτική Μακεδονία και για ολόκληρη τη χώρα.

1960: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει το φράγμα του Νέστου, έργο-σταθμό για την αγροτική και ενεργειακή ανάπτυξη της βόρειας Ελλάδας.

1973: Η δικτατορία κατάσχει τις εφημερίδες «Βραδυνή» και «Θεσσαλονίκη» εξαιτίας δημοσίευσης δηλώσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά του καθεστώτος. Το επεισόδιο αποτυπώνει το κλίμα ασφυκτικής λογοκρισίας και τον φόβο της Χούντας απέναντι σε κάθε δημόσια αμφισβήτηση. Παράλληλα, δείχνει ότι η αντιδικτατορική πίεση μεγάλωνε ακόμη και μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

1998: Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μία από τις κεντρικές μορφές της ελληνικής πολιτικής στον 20ό αιώνα. Συνδέθηκε με τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, μετά την πτώση της Χούντας. Ο θάνατός του έκλεισε συμβολικά ένα μεγάλο κεφάλαιο της Μεταπολίτευσης.

1999: Το ΝΑΤΟ βομβαρδίζει το κτίριο της σερβικής ραδιοτηλεόρασης στο Βελιγράδι, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους στη διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Η επίθεση προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και στην Ελλάδα καταγράφηκε ιδιαίτερα ισχυρή κατακραυγή, λόγω της φιλοσερβικής κοινής γνώμης και της αντίθεσης στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Το γεγονός έμεινε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές εκείνης της εκστρατείας.

2003: Επιτρέπεται για πρώτη φορά, μετά το 1974, η διέλευση πολιτών ανάμεσα στα Κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Χιλιάδες Κύπριοι περνούν τα οδοφράγματα και αντικρίζουν έπειτα από δεκαετίες τόπους, σπίτια και μνήμες που είχαν χαθεί. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο στο Κυπριακό, καθώς έσπασε έμπρακτα ένα καθεστώς απόλυτου διαχωρισμού.

2010: Ο Γιώργος Παπανδρέου, από το Καστελόριζο, ανακοινώνει ότι η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Η κίνηση αυτή δεν ήταν η αρχή της οικονομικής κρίσης, αλλά το σημείο στο οποίο η κρίση περνά επίσημα σε διεθνή επιτήρηση και μνημονιακή διαχείριση. Η ημέρα έμεινε χαραγμένη ως τομή στη σύγχρονη ελληνική πολιτική και κοινωνική ιστορία.

Γεννήσεις



1858 – Μαξ Πλανκ (Max Planck) (23 Απριλίου 1858 – 4 Οκτωβρίου 1947), Γερμανός φυσικός, θεμελιωτής της κβαντικής θεωρίας και μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης επιστήμης. Εισήγαγε την έννοια των «κβάντων» ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη ριζική αναμόρφωση της φυσικής τον 20ό αιώνα. Για το έργο του τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1918, ενώ η συμβολή του επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

1916 – Γιάννης Μόραλης (23 Απριλίου 1916 – 20 Δεκεμβρίου 2009), Έλληνας εικαστικός, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της γενιάς του ’30 και της νεοελληνικής τέχνης. Το έργο του συνδύασε την κλασική ισορροπία με τη μοντέρνα αφαίρεση, δημιουργώντας ένα αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος. Παράλληλα διακρίθηκε και ως δάσκαλος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών και αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική εικαστική σκηνή.



1954 – Μάικλ Μουρ (Michael Moore), Αμερικανός κινηματογραφιστής, συγγραφέας και ακτιβιστής, γνωστός για τα πολιτικά ντοκιμαντέρ του με έντονη κριτική διάθεση απέναντι στην αμερικανική κοινωνία και εξουσία. Έγινε διεθνώς γνωστός με το «Bowling for Columbine», που τιμήθηκε με Όσκαρ, και το «Fahrenheit 9/11», που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Το έργο του συνδυάζει δημοσιογραφική έρευνα, σατιρικό ύφος και πολιτική παρέμβαση, καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του είδους.

Θάνατοι

1616 – Γουίλιαμ Σέξπιρ (William Shakespeare) (23 Απριλίου 1564 – 23 Απριλίου 1616), Άγγλος δραματουργός και ποιητής, από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δημιουργός αριστουργημάτων όπως «Άμλετ», «Μάκβεθ», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Οθέλλος», διαμόρφωσε καθοριστικά το θέατρο και τη δραματουργία. Η γλώσσα, οι χαρακτήρες και τα διαχρονικά θέματα των έργων του τον καθιέρωσαν ως τον σημαντικότερο συγγραφέα της αγγλικής γλώσσας και έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς όλων των εποχών.

1827 – Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782 – 23 Απριλίου 1827), Έλληνας στρατηγός, από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Διακρίθηκε για τη στρατιωτική του ευφυΐα και τη δράση του στη Στερεά Ελλάδα, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες απέναντι στις οθωμανικές δυνάμεις. Ως αρχιστράτηγος της Ρούμελης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Αγώνα, ενώ ο θάνατός του, λίγο πριν τη μάχη του Φαλήρου, τον κατέστησε διαχρονικό σύμβολο αγώνα και ανδρείας.





1998 – Κωνσταντίνος Καραμανλής (8 Μαρτίου 1907 – 23 Απριλίου 1998), Έλληνας πολιτικός, από τις κεντρικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός σε δύο περιόδους και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνδέοντας το όνομά του με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Υπό την ηγεσία του η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αφήνοντας βαθύ και διαχρονικό αποτύπωμα στην πολιτική και θεσμική εξέλιξη της χώρας.

Γεώργιος, Γεωργία, Θερινός

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τα Κορίτσια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Ημέρα της Αγγλικής Γλώσσας

Ημέρα της Ισπανικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Παγκόσμια Ημέρα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης