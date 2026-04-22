Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν πλέον στην πολεμική εμπειρία της Ουκρανίας απέναντι στα drone, φέρνοντας στην πρώτη γραμμή την ουκρανική πλατφόρμα διοίκησης και ελέγχου Sky Map στη βάση Prince Sultan, στη Σαουδική Αραβία. Η κίνηση έρχεται μετά τις μαζικές επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους, που κατέστρεψαν αμερικανικά αεροσκάφη, κτίρια και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν Αμερικανό στρατιώτη, αναδεικνύοντας τα κενά στην αντι-drone άμυνα των ΗΠΑ.

Η Sky Map, που έχει σφυρηλατηθεί στον τετραετή πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, χρησιμοποιείται ευρέως από τον ουκρανικό στρατό για την ανίχνευση επερχόμενων απειλών, όπως τα ιρανικής σχεδίασης Shahed drone, και τον άμεσο συντονισμό αντεπιθέσεων με αναχαιτιστικά drones. Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι βρέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη βάση Prince Sultan για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς χειριστές στη χρήση της πλατφόρμας, η οποία συνδυάζει δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες, χάρτες και βίντεο σε ένα κεντρικό «κόκπιτ» μάχης.

Ουκρανία και drone: η νέα «ασπίδα» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η εταιρεία Sky Fortress, που ανέπτυξε το Sky Map το 2022, στηρίχθηκε σε δίκτυο άνω των 10.000 ακουστικών αισθητήρων μέσα στην Ουκρανία, με αποστολή την έγκαιρη ανίχνευση ρωσικών επιθέσεων με drones. Με χρηματοδότηση από τη μονάδα καινοτομίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Brave1, η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε κρίσιμο εργαλείο συντονισμού των αντι-drone επιχειρήσεων στο ουκρανικό μέτωπο, εμπειρία που τώρα «μεταφέρεται» στο πεδίο επιχειρήσεων των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν.

Παράλληλα με την ουκρανική τεχνολογία, η βάση Prince Sultan χρησιμοποιεί το αμερικανικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου Forward Area Air Defense (FAAD) της Northrop Grumman, που παρακολουθεί και κατευθύνει την άμυνα απέναντι σε ποικιλία απειλών – από όλμους και ρουκέτες μέχρι drone. Για την αναχαίτιση μικρής εμβέλειας drones, επιστρατεύονται τα Coyote της RTX, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως kamikaze drone με πολεμική κεφαλή είτε με μικροκυματική δυνατότητα που «καίει» τα ηλεκτρονικά των εχθρικών drone.

Ουκρανία, drone και πολιτική διάσταση

Η ανάπτυξη της Sky Map στη Σαουδική Αραβία αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς γίνεται έναν μήνα μετά τη δημόσια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους στην άμυνα από drone», απορρίπτοντας προσφορά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για υποστήριξη κατά των ιρανικών επιθέσεων. Παρ’ όλα αυτά, πέντε πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι Ουκρανοί αξιωματικοί βρίσκονται στη βάση και εκπαιδεύουν Αμερικανούς, γεγονός που υπογραμμίζει πως η Ουάσινγκτον, στην πράξη, αξιοποιεί την ουκρανική τεχνογνωσία απέναντι στην ιρανική drone απειλή.

Η βάση Prince Sultan, μόλις 400 μίλια (περίπου 640 χλμ.) από το Ιράν, έχει δεχθεί κύματα επιθέσεων με Shahed drone και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου με την Τεχεράνη. Σε μία από τις επιθέσεις, καταστράφηκε πλήρως ένα κρίσιμο αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης E-3 AWACS της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ενώ σε άλλη επίθεση υπέστησαν ζημιές πολλαπλά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 και καταστράφηκε σκηνή με ραντάρ που υποστήριζε την αντιπυραυλική «ομπρέλα» THAAD, σύμφωνα με το Reuters.

Ουκρανία, drone και δοκιμές στην έρημο

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντι-drone άμυνας, η βάση δοκιμάζει και νέα αναχαιτιστικά drones, όπως τα Merops της αμερικανικής Project Eagle, εταιρείας που στηρίζει ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι δοκιμές δεν είναι χωρίς προβλήματα: σε πρόσφατο τεστ, ένα Merops έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη πάνω σε μπλοκ τουαλετών μέσα στη βάση, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες εξεύρεσης μιας «τέλειας» λύσης απέναντι σε φθηνά, μαζικά drones.

Το Πεντάγωνο, μέσω της Joint Interagency Task Force 401, έχει ήδη ανακοινώσει δέσμευση 350 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια νέων αντι-drone δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Operation Epic Fury, με πακέτο που περιλαμβάνει αισθητήρες, κάμερες και αναχαιτιστές, αλλά χωρίς μία μοναδική «ασημένια σφαίρα» που να σταματά κάθε απειλή. Σύμφωνα με αναλυτές, τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στη βάση Prince Sultan αποκαλύπτουν «μακροχρόνια κενά» στην κάλυψη της αμερικανικής αεράμυνας ανά τον κόσμο, τα οποία αναγκάζουν τις ΗΠΑ να στραφούν σε καινοτομίες από πεδία πολέμου όπως της Ουκρανίας.