Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup μετά τη νίκη του με 79-73 επί της Μπιλμπάο και η ΠΑΕ έδωσε τα συγχαρητήριά της μέσω των social media.

Δύο μέρες μετά τη γιορτή για τα 100α γενέθλια του συλλόγου, οι «ασπρόμαυροι» υποδέχθηκαν τους Ισπανούς στον πρώτο τελικό και πήραν προβάδισμα έξι πόντων ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (29/4) στην Ισπανία.

Η αποστολή του «δικεφάλου του βορρά» δεν θα είναι εύκολη, θα έχει όμως τη συμπαράσταση όλων των τμημάτων του συλλόγου, με την ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα κούπας μέσω ανάρτησής της στα social media.

«Το πρώτο βήμα έγινε. Πάμε ΠΑΟΚάρα», ανέφερε στο μήνυμά της, κάνοντας tag την ΚΑΕ.