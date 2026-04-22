Αμερικανός αρχαιολόγος εκτιμά ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της χαμένης Κιβωτού της Διαθήκης, ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Κρις ΜακΚίνι, αναπληρωτής καθηγητής βιβλικής αρχαιολογίας στο Lipscomb University, υποστηρίζει ότι η Κιβωτός ενδέχεται να βρίσκεται θαμμένη κάτω από την Πόλη του Δαβίδ, έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο νότια του Θόλου του Βράχου, σε μία από τις αρχαιότερες περιοχές της Ιερουσαλήμ.

Ο ίδιος βασίζει τη θεωρία του σε βιβλικά και ιστορικά κείμενα και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έναν ανιχνευτή μιονίων, μια προηγμένη τεχνολογία που καταγράφει υποατομικά σωματίδια τα οποία προέρχονται από κοσμικές ακτίνες και διεισδύουν βαθιά στο έδαφος. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι επιστήμονες μπορούν να χαρτογραφήσουν υπόγειες δομές χωρίς ανασκαφές. Σύμφωνα με τον ΜακΚίνι, σαρώσεις στην περιοχή της Πόλης του Δαβίδ έχουν ήδη αποκαλύψει ανεξερεύνητα ανοίγματα, ενώ η Κιβωτός, που φέρεται να ήταν επενδυμένη με χρυσό, θα μπορούσε να εντοπιστεί πιο εύκολα λόγω της σύνθεσής της.

Η Κιβωτός της Διαθήκης φέρεται να αγνοείται από το 587 π.Χ., όταν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τους Βαβυλώνιους. Πιστεύεται ότι όσοι τη φύλασσαν την έκρυψαν για να αποτρέψουν την καταστροφή της ή την κατάληψή της από εχθρούς. Σύμφωνα με την παράδοση, το χρυσό κιβώτιο περιείχε τις πλάκες με τις Δέκα Εντολές που δόθηκαν στον Μωυσή από τον Θεό και χρησιμοποιούνταν από τους Ισραηλίτες τόσο ως μέσο προστασίας όσο και ως ισχυρό όπλο.

Ο ΜακΚίνι επικεντρώνεται σε τρία βασικά σενάρια για την τύχη της. Το πρώτο θέλει την Κιβωτό να βρίσκεται κάτω από την Πόλη του Δαβίδ και το Όρος του Ναού, όπου σήμερα βρίσκεται ο Θόλος του Βράχου. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή είναι περιορισμένες λόγω της θρησκευτικής της σημασίας.

Μια δεύτερη εκδοχή, βασισμένη σε βιβλικά κείμενα, αναφέρει ότι η Κιβωτός κρύφτηκε σε βραχώδη κοιλάδα ανάμεσα σε δύο βουνά κοντά στην Ιερουσαλήμ. Η τρίτη θεωρία υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε σπηλιά στο Όρος Νεβώ, όπου σύμφωνα με την παράδοση πέθανε ο Μωυσής.

Ο αρχαιολόγος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πού βρίσκεται η Κιβωτός, ωστόσο εμφανίζεται αισιόδοξος ότι οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν την εξερεύνηση του υπεδάφους χωρίς να διαταραχθούν ιεροί χώροι. Τις θεωρίες και τις έρευνές του παρουσιάζει στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ «Legends of the Lost Ark».