Οι ανθρακωρύχοι στις ΗΠΑ ετοιμάζονται να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους, καθώς η κρίση με το Ιράν αναταράσσει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Ωστόσο, η άνοδος του κόστους παραγωγής και μεταφοράς περιορίζει τη δυνατότητα αύξησης των αποστολών.

Το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ έχει αυξήσει τη ζήτηση για άνθρακα σε Ευρώπη και Ασία, όπου αρκετές χώρες ενισχύουν τη χρήση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αμερικανικές εταιρείες βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία για ενίσχυση των πωλήσεων και διείσδυση σε διεθνείς αγορές, ωστόσο το αυξημένο κόστος καυσίμων και μεταφορών δυσχεραίνει την προσπάθεια.

«Είναι απογοητευτικό», δήλωσε ο Τζίμι Μπροκ, διευθύνων σύμβουλος της Core Natural Resources και αντιπρόεδρος του ανασυσταθέντος Εθνικού Συμβουλίου Άνθρακα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Το ντίζελ αποτελεί τεράστιο μέρος του κόστους μας και λόγω της κρίσης η τιμή του συνεχίζει να αυξάνεται».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη της βιομηχανίας και την ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών, υπογράφοντας τον Απρίλιο εκτελεστικό διάταγμα για την «αναζωογόνηση του καθαρού άνθρακα της Αμερικής» και την προώθηση νέων εξαγωγικών ευκαιριών.

Ωστόσο, ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα έχει πλήξει τον κλάδο, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 18% το 2025 λόγω δασμών που επιβλήθηκαν ως απάντηση στους αμερικανικούς εμπορικούς περιορισμούς.

Η κρίση στο Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία ανάκαμψης για τον κλάδο, βοηθώντας τις αμερικανικές εταιρείες να ανακτήσουν χαμένο έδαφος στις διεθνείς αγορές.

Ο Μπροκ εκτίμησε ότι οι εξαγωγές της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 10% φέτος, καθώς λαμβάνει παραγγελίες όχι μόνο από παραδοσιακούς αγοραστές όπως η Ινδία και η Κίνα, αλλά και από «απρόσμενες αγορές» όπως η Ινδονησία και το Βιετνάμ.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε γεωγραφικό μειονέκτημα έναντι ανταγωνιστών πιο κοντά στην Ασία. «Κάποιος που εξορύσσει στην Αυστραλία μπορεί να παραδώσει τον άνθρακα πιο γρήγορα και πιο φθηνά από εμάς», ανέφερε.

Οι παραγωγοί άνθρακα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εξοπλισμό που λειτουργεί με ντίζελ, καθώς και από φορτηγά, τρένα και φορτηγίδες για τη μεταφορά του άνθρακα σε λιμάνια και πελάτες.

Το κόστος του ντίζελ αντιστοιχεί έως και στο 25% των εξόδων για επιφανειακή εξόρυξη και περίπου στο 12% για υπόγειες δραστηριότητες, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America.

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ δείχνουν ότι η τιμή του ντίζελ για φορτηγά έχει αυξηθεί κατά 48% από την έναρξη της κρίσης με το Ιράν.

Παράλληλα, το κόστος μεταφοράς άνθρακα με τρένο από περιοχές όπως η Απαλάχια και το Πίτσμπουργκ προς τα ανατολικά λιμάνια αυξάνεται, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές προς την Κίνα έχουν εκτοξευθεί έως και 55%.

Ορισμένες εταιρείες με διεθνή παρουσία επωφελούνται ήδη από την κατάσταση, όπως η Peabody, η οποία εξάγει άνθρακα από τα ορυχεία της στην Αυστραλία προς την Ασία.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση δύσκολα θα αλλάξει τη μακροπρόθεσμη εικόνα των αμερικανικών εξαγωγών, καθώς η αύξηση της παραγωγής δεν είναι άμεση ούτε εύκολη.

«Υπάρχει μια αντίρροπη τάση ανάμεσα στην εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές», σημείωσε ο Τόνι Νάτσον της Wood Mackenzie, προσθέτοντας ότι η αύξηση παραγωγής δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.

Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι αν η κρίση αποκλιμακωθεί και μειωθούν οι τιμές φυσικού αερίου, η ώθηση προς τον άνθρακα μπορεί να περιοριστεί. Ωστόσο, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις επαναξιολογούν την εξάρτησή τους από ευάλωτες ενεργειακές αλυσίδες.