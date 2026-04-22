Αν και έμεινε νωρίς πίσω στο σκορ, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό και με τον Παπαδόπουλο να πιάνει πέναλτι του Ρόσα στο 89′ πήρε τη νίκη με 2-1 και πήγε στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπου βρίσκονται Πανσερραϊκός και ΑΕΛ πλέον.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που καίγονταν για τους τρεις βαθμούς, οι φιλοξενούμενοι όμως πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα, είχαν ευκαιρία στο 9′ με το πλασέ του Άλεξιτς που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και έκαναν τελικά το 0-1 στο 13′ με ωραίο πλασέ του Ρόσα.

Η απάντηση των Αρκάδων, πάντως, ήταν άμεση, καθώς στο 17′ ο Κετού έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε με γροθιές και η μπάλα κατέληξε στον Μπαρτόλο που με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Αστέρας συνέχισε με στόχο την ανατροπή και είχε ευκαιρίες να φτάσει σε αυτή πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με κορυφαία το δοκάρι σε δυνατό σουτ του Γκονσάλεθ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και πίεσαν για το δεύτερο γκολ, έχοντας μεγάλες ευκαιρίες με Μπαρτόλο και Αλμύρα, πριν λυτρωθούν από τον Μακέντα.

Στο 62′ ο Μπαρτόλο έκλεψε τη μπάλα από τον Γκράναθ και πέρασε την κάθετη πάσα για τον Ιταλό φορ που βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Κουτσερένκο για το 2-1. Η ομάδα της Τρίπολης κυνήγησε και τρίτο γκολ για να κλειδώσει το τρίποντο αλλά δεν το έβαλε και το φινάλε ήταν… θρίλερ.

Στο 89′ ο Παναιτωλικός, μετά την εξέταση του VAR, κέρδισε πέναλτι για το κράτημα του Οκό στον Μπάντζι, ο Παπαδόπουλος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Ρόσα και χάρισε μια πολύ μεγάλη νίκη στον Αστέρα.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Γκονζάλεθ (90’+5’ Τζανδάρης), Κετού (90’+5’ Μίτροβιτς), Μπαρτόλο (81’ Καλτσάς), Μακέντα (81’ Οκό).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Αποστολόπουλος (64’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (80’ Σμυρλής), Σατσιάς (64’ Εστεμπάν), Μάτσαν, Ρόσα, Άλεξιτς (80’ Λομπάτο), Αγκίρε (80’ Μπάτζι).