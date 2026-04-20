Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό εκδικάζεται στο δικαστήριο του Πρέστον στην Αγγλία, με κατηγορούμενο έναν 37χρονο εκπαιδευτικό, τον Jamie Varley. Ο δάσκαλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 13 μηνών Preston Davey, ένα αγοράκι που βρισκόταν σε διαδικασία υιοθεσίας από τον ίδιο και τον 32χρονο σύντροφό του, John McGowan-Fazakerley.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βρέφος βίωσε μια «σκοτεινή» περίοδο συστηματικής κακοποίησης. Ο μικρός Preston πέθανε από ασφυξία, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν 40 τραύματα, εσωτερικές κακώσεις και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. Ο Varley κατηγορείται επίσης για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς τρεις εβδομάδες πριν τον θάνατο του παιδιού, του είχε σπάσει τον αγκώνα.



Ανατριχιαστική είναι η λεπτομέρεια πως ο Varley, την ώρα που το μωρό πέθαινε από αναπνευστική ανακοπή, τραβούσε βίντεο με το κινητό του αντί να καλέσει βοήθεια. Στο υλικό που εντοπίστηκε, ο δάσκαλος φαινόταν να διασκεδάζει βασανίζοντας το παιδί, στερώντας του τον ύπνο με δυνατή μουσική ή περιστρέφοντάς το βίαια σε παιδική χαρά, επενδύοντας μάλιστα τα βίντεο με τραγούδια της Kylie Minogue.

O κατηγορούμενος εκπαιδευτικός Jamie Varley

Ο σύντροφός του, McGowan-Fazakerley, κατηγορείται ότι γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά του Varley αλλά δεν έπραξε τίποτα για να προστατεύσει το παιδί. Παρά τις προηγούμενες εισαγωγές του βρέφους στο νοσοκομείο με ύποπτα τραύματα, το ζευγάρι κατάφερνε να παραπλανά τις αρχές, αποδίδοντας τις μελανιές σε «ατυχήματα».



Η δίκη συνεχίζεται, αποκαλύπτοντας την απόλυτη αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει ένα ανυπεράσπιστο παιδί από τα χέρια των ανθρώπων που υποτίθεται πως θα γίνονταν οι γονείς του, σύμφωνα με την Daily Mail.