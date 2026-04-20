Το Ιράν προχώρησε στην επαναλειτουργία των αεροδρομίων Ιμάμ Χομεϊνί και Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη, ύστερα από διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας που διήρκεσε εβδομάδες λόγω των συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την επανέναρξη λειτουργίας και άλλων αεροδρομίων της χώρας από το Σάββατο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια σε Ουρμία, Κερμανσάχ, Αμπαντάν, Σιράζ, Κερμάν, Ραστ, Γιαζντ, Ζαχεντάν, Γκοργκάν και Μπιρτζάντ.