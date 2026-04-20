Ο Βρετανός ζωολόγος Ντέσμοντ Μόρις, γνωστός παγκοσμίως για το μπεστ-σέλερ «Ο γυμνός πίθηκος», που περιγράφει το ανθρώπινο είδος από ηθολογική σκοπιά, με τη ματιά του επιστήμονα που μελετά τη συμπεριφορά των ζώων στο φυσικό περιβάλλον τους, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 98 ετών.

«Ζωολόγος, παρατηρητή της ανθρωπότητας, συγγραφέας και καλλιτέχνης, συνέχισε να γράφει και να ζωγραφίζει μέχρι τον θάνατό του», ανέφερε ο γιος του, Τζέισον Μόρις, χαιρετίζοντας «μια ζωή γεμάτη με ανακαλύψεις, με περιέργεια και δημιουργικότητα».

«Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος και ακόμη καλύτερος πατέρας και παππούς», πρόσθεσε.

Ο Ντέσμοντ Μπόρις γεννήθηκε στη νότια Αγγλία το 1928. Έγινε διεθνώς γνωστός με το βιβλίο «Ο γυμνός πίθηκος» (1967) που πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε όλον τον κόσμο.

Ήταν επίσης γνωστός υπερρεαλιστής ζωγράφος και ορισμένα έργα του εκτέθηκαν το 1950 δίπλα σε πίνακες του Ισπανού ζωγράφου Χοάν Μιρό.

Σπούδασε ζωολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και στην Οξφόρδη. Έλεγε μάλιστα ότι η μελέτη των ζώων ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να τροφοδοτήσει την τέχνη του. Παθιασμένος με την επιστήμη και την εκλαΐκευσή της, ήταν ο υπεύθυνος του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τμήματος στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου. Όπως ο σύγχρονός του, Ντέιβιντ Ατένμπορο, χρησιμοποίησε την τηλεόραση για να κάνει γνωστή τη ζωολογία στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με το ΑΠΕ