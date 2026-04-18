Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Anscheinend Bombe Explosion in VK Tunnel Richtung Aral Tankstelle 3-5 schwer Verletzte… pic.twitter.com/Gv7vI1Mqsz — 🇹🇷 emirler 🇹🇷 (@Emirler43) April 18, 2026

Το Φέλκλινγκεν είναι μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, κοντά στα γαλλικά σύνορα.