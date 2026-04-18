Ένα σωσίβιο γιλέκο που φορέθηκε από επιζώντα του Τιτανικού πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, με την εκτιμώμενη τιμή του να φτάνει έως και τις 350.000 λίρες, δηλαδή περίπου 410.000 ευρώ.

Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο από επιζώντα του ναυαγίου που έχει ποτέ προσφερθεί προς πώληση, με τον οίκο δημοπρασιών να το χαρακτηρίζει ως «μια μοναδική ευκαιρία ζωής για συλλέκτες».

Η δημοπρασία πραγματοποιείται καθώς το Σαουθάμπτον τιμά την 114η επέτειο της τραγωδίας του RMS Titanic με τελετή μνήμης την Τετάρτη.

Το αντικείμενο θα δημοπρατηθεί στον οίκο Henry Aldridge and Son στο Ντέβιζες του Γουίλτσιρ και η τιμή του εκτιμάται μεταξύ 250.000 και 350.000 λιρών, δηλαδή περίπου 290.000 έως 410.000 ευρώ.

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ δήλωσε ότι το σωσίβιο αποτελεί «ένα εξαιρετικά εμβληματικό και συγκινητικό αντικείμενο με εξαιρετική προέλευση».

A life jacket worn by a survivor of the 1912 Titanic disaster is going up for auction this weekend. It belonged to First Class passenger Laura Mabel Francatelli, who escaped on Lifeboat No. 1, and is signed by fellow survivors. It’s expected to sell for £250,000 to £350,000,… pic.twitter.com/QVvNYDsU9r — CBS News (@CBSNews) April 17, 2026

Η επιβάτης πρώτης θέσης Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι ήταν ανάμεσα στους περίπου 700 επιζώντες της τραγωδίας το 1912. Πριν επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο, χρησιμοποίησε το σωσίβιο, το οποίο στη συνέχεια υπέγραψαν άλλοι επιζώντες, αφήνοντας τις υπογραφές τους πάνω στο ανοιχτόχρωμο γιλέκο που διαθέτει 12 θήκες και είναι εξοπλισμένο με στηρίγματα ώμων και πλευρικούς ιμάντες.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στον οίκο Henry Aldridge and Son.

Παράλληλα, την Τετάρτη θα τελεστεί επίσημη τελετή μνήμης στο Μνημείο των Μηχανικών του Τιτανικού στο East Park του Σαουθάμπτον, που διοργανώνει το Merchant Navy Welfare Board.

Η εκδήλωση θα τιμήσει περισσότερους από 540 κατοίκους της πόλης, καθώς και τους 35 μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912.

Στην τελετή θα παραστεί και ο δήμαρχος του Σαουθάμπτον Τζέιμς Μπέιλι, ενώ θα περιλαμβάνει αναγνώσεις, κατάθεση στεφάνων και ενός λεπτού σιγή.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής του MNWB, Σάρον Κόβενεϊ, δήλωσε ότι η επέτειος του Τιτανικού «αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη σύγχρονη ναυτιλιακή κοινότητα να ενωθεί σε περισυλλογή και να αποτίσει φόρο τιμής στους μηχανικούς και το πλήρωμα, των οποίων η αφοσίωση και η γενναιότητα παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της κοινής κληρονομιάς του Σαουθάμπτον».