Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση με το Ιράν οδεύει προς την ολοκλήρωσή της εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται οι επαφές της Ουάσινγκτον με στόχο την επίτευξη μιας ευρείας συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και την επανέναρξη των οικονομικών σχέσεων.

Σε αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στη Μαρία Μπαρτιρόμο για την εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κατάσταση βαίνει προς εκτόνωση.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η δική του παρέμβαση υπήρξε καθοριστική ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Πιστεύω ότι είναι — έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικό όπλο», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε” — και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν οι εχθροπραξίες έχουν ουσιαστικά τερματιστεί, σημείωσε: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».