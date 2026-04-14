Ο υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν Μουχάμαντ Αουράνγκζεμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press ότι «η ηγεσία μας δεν εγκαταλείπει» τις προσπάθειες να συμβάλει ώστε οι ΗΠΑ και το Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως σημείωσε, οι επαφές αυτές αποτελούν την πρώτη άμεση συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

«Θα θέλαμε πολύ να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε τον διάλογο», πρόσθεσε, μιλώντας στο περιθώριο των εαρινών συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, και η ηγεσία μας είναι ενεργά εμπλεκόμενη».

Παράλληλα, ο Αουράνγκζεμπ ανέφερε ότι είχε συναντήσεις αυτή την εβδομάδα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ και ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, με αντικείμενο ζητήματα εμπορίου και οικονομίας. Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή και με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.