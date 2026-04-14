Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Παρασκευή από το Παρίσι της βιντεοδιάσκεψης «των μη εμπόλεμων χωρών που είναι έτοιμες να συμβάλουν σε μία πολυμερή και απολύτως αμυντική αποστολή» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η αποστολή αυτή, τα χαρακτηριστικά της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί, είναι διαφορετική από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ως στόχο «την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», διευκρινίζει η Γαλλική Προεδρία.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση συνόδου κορυφής «προς ένα πολυεθνικό, συντονισμένο, ανεξάρτητο σχέδιο για την προστασία των διεθνών θαλάσσιων μετακινήσεων όταν θα τελειώσει ο πόλεμος».

Μέχρι στιγμής, το Παρίσι και το Λονδίνο δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των συμμετεχόντων στην σύνοδο αυτή, η οποία ανακοινώθηκε χθες από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το Ιράν έχει ντε φάκτο μπλοκάρει εδώ και έναν μήνα την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ απαντώντας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του. Μετά την ανακοίνωση της εφαρμογής εκεχειρίας και αργότερα μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, που βρίσκεται σε ισχύ από χθες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε διατυπώσει από τον Μάρτιο ιδέα για μία μελλοντική αποστολή συνοδείας για το άνοιγμα του Στενού, όταν θα έχουν σιγήσει τα όπλα.

«Δεκάδες χώρες έχουν ήδη συμμετάσχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες των αρχηγών των στρατιωτικών επιτελείων κυρίως για να προσδιοριστεί ποιο είναι το πλαίσιο μιας τέτοιας αποστολής», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Radio France internationale τονίζοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι αντικείμενο είναι ο συντονισμός με τις παράκτιες χώρες».