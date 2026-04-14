Τρίτο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν εισήλθε στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ την Τρίτη, κατά την πρώτη πλήρη ημέρα εφαρμογής του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σε πλοία που προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών δεδομένων.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό την Κυριακή, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Καθώς τα τρία πλοία που διέρχονται από τα Στενά δεν κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αποκλεισμού.

Το δεξαμενόπλοιο Peace Gulf, υπό σημαία Παναμά και κατηγορίας μεσαίας εμβέλειας, κατευθύνεται προς το λιμάνι Χαμρίγια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το συγκεκριμένο πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, μια πρώτη ύλη για πετροχημικά, προς άλλα μη ιρανικά λιμάνια της Μέσης Ανατολής, με τελικό προορισμό την εξαγωγή προς την Ασία, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Νωρίτερα, δύο δεξαμενόπλοια που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ διέσχισαν τον στενό θαλάσσιο δίαυλο.

Το δεξαμενόπλοιο κατηγορίας Handy, Murlikishan, κατευθύνεται προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το πλοίο, το οποίο προηγουμένως ήταν γνωστό ως MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις, το Rich Starry, αναμένεται να είναι το πρώτο που θα διασχίσει τα Στενά και θα εξέλθει από τον Κόλπο μετά την έναρξη του αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία των LSEG και Kpler.

Το συγκεκριμένο πλοίο και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συναλλαγές με το Ιράν. Η εταιρεία δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει άμεσα.

Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιο μεσαίας εμβέλειας και μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το φορτίο φορτώθηκε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, το Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το δεξαμενόπλοιο ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα και διαθέτει κινεζικό πλήρωμα.