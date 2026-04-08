Να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά τα νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που προκάλεσαν το μακελειό με τους εκατοντάδες νεκρούς και τους πάνω από 1.100 τραυματίες, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η παρέμβαση του Ισπανού πρωθυπουργού έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι επιθέσεις στη Βηρυτό εντείνουν τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Ο Σάντσεθ υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο αποφασιστική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας ένα μέτρο με ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό αντίκτυπο.

Η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ αποτελεί βασικό πλαίσιο συνεργασίας που καλύπτει εμπορικές, πολιτικές και θεσμικές σχέσεις. Μια πιθανή αναστολή της θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση της ευρωπαϊκής πίεσης προς το Τελ Αβίβ.

Ο Σάντσεθ έχει το τελευταίο διάστημα υιοθετήσει σκληρότερη ρητορική απέναντι στο Ισραήλ, ζητώντας επανειλημμένα την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση αποκλιμάκωση. Η νέα του τοποθέτηση εντάσσεται σε αυτή τη γραμμή, ενισχύοντας τις φωνές εντός της Ευρώπης που ζητούν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση της κρίσης.

Οι εξελίξεις στον Λίβανο και η ευρύτερη ένταση στην περιοχή αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το επόμενο διάστημα, με το ερώτημα να παραμένει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που προτείνει η Μαδρίτη ή θα επιλέξει μια πιο συγκρατημένη στάση.