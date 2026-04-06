Τέσσερις νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια κτιρίου στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, που επλήγη χθες, Κυριακή, από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης ύστερα από ολονύκτιες έρευνες.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τέσσερα πτώματα να απομακρύνονται σε φορεία από τα χαλάσματα της επταώροφης πολυκατοικίας, που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς ύστερα από απευθείας ιρανικό πλήγμα που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει τη νύχτα ότι «τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται» και «πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί».

Οι πυροσβέστες στη συνέχεια δήλωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους, δύο ανθρώπους εγκλωβισμένους στα χαλάσματα» με τις ομάδες διάσωσης να αφήνουν να εννοηθεί ότι συνεχίζουν τις έρευνές τους για δύο ακόμα θύματα, παγιδευμένα ή με τα οποία δεν υπήρχε επικοινωνία.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε σήμερα ότι «οι τέσσερις άνθρωποι που ήταν αγνοούμενοι», ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 80 ετών, ένας άνδρας περίπου 40 ετών και μία γυναίκα περίπου 35 ετών, ανασύρθηκαν από τα ερείπια «χωρίς τις αισθήσεις τους».

Από τα μεσάνυχτα, τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.