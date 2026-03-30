Ο Λευκός Οίκος είπε σήμερα πως οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και καταγράφουν πρόοδο, προσθέτοντας πως αυτά που η Τεχεράνη λέει δημοσίως διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους ιδιωτικά.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούτε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και πηγαίνουν καλά. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικό από αυτό που μας επικοινωνείται σε ιδιωτικό επίπεδο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Λευκό Οίκο, το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία των Αμερικανών κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες, προσθέτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από τη διορία της 6ης Απριλίου.

Αισιόδοξος δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του σήμερα για τη δυνατότητα να μπορέσει να εργαστεί με στοιχεία στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον έλαβε ορισμένα θετικά μηνύματα σε ιδιωτικό επίπεδο.

Υπάρχουν «ρωγμές» μεταξύ της ιρανικής ιεραρχίας και οι ΗΠΑ πιστεύουν πως προσωπικότητες που έχουν «τη δύναμη να ενεργήσουν» θα πάρουν τον έλεγχο, εξήγησε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Good Morning America, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. «Υπάρχουν ξεκάθαρα άνθρωποι που μας μιλούν με έναν τρόπο με τον οποίο τα άτομα που προηγουμένως ήταν υπεύθυνα στο Ιράν δεν μας μιλούσαν, για πράγματα που είναι έτοιμοι να κάνουν».

Σε μια άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχουν «μηνύματα και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες απευθείας συζητήσεις ανάμεσα σε ορισμένους από τους κόλπους του Ιράν και τις ΗΠΑ».

Η επικοινωνία γίνεται «κυρίως μέσω τρίτων, όμως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις», τόνισε.