Η εικόνα ενός «εύκολου πολέμου» απέναντι στο Ιράν φαίνεται να κέρδισε έδαφος σε πολιτικό επίπεδο στην Ουάσινγκτον, ωστόσο ένα ολοένα και πιο ευρύ φάσμα αναλυτών, διπλωματών και διεθνών οργανισμών προειδοποιεί πλέον ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη αυταπάτη με δυνητικά ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Πίσω από τη ρητορική περί στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, διαμορφώνεται μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση από think tanks, που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το Ιράν δεν αποτελεί ούτε «εύκολο στόχο» ούτε έναν αντίπαλο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρους Ιράκ ή Αφγανιστάν.

Αντιθέτως, πρόκειται για έναν πολυεπίπεδο παίκτη με στρατιωτικό, γεωπολιτικό και ιδεολογικό βάθος, που δύσκολα χωρά σε απλουστευτικά σχήματα.

Το αφήγημα του «εύκολου πολέμου» και η πολιτική του διάσταση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τζέι Ντι Βανς και του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο παρασκήνιο της κλιμάκωσης υπήρξαν διαβεβαιώσεις προς την αμερικανική πλευρά για έναν «εύκολο πόλεμο», μια εκτίμηση που φαίνεται να ενίσχυσε την ήδη διαμορφωμένη αντίληψη σε τμήματα της Ουάσινγκτον ότι μια στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί γρήγορα και ελεγχόμενα, αναφέρει μεταξύ άλλων το Axios.

Ωστόσο, ακριβώς αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής που διατυπώνεται από αναλυτές.

Τα μαθήματα από το Ιράκ που φαίνεται να αγνοούνται

Ανάλυση του Council on Foreign Relations υπογραμμίζει ότι η αμερικανική στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη δείχνει να αγνοεί βασικά διδάγματα από τον πόλεμο στο Ιράκ, κυρίως ως προς την υποτίμηση της πολυπλοκότητας του πεδίου και των μακροπρόθεσμων συνεπειών.

Όπως επισημαίνεται, μια ενδεχόμενη σύγκρουση δεν θα περιοριστεί σε μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά ενδέχεται να εξελιχθεί σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση με πολλαπλά μέτωπα και απρόβλεπτες προεκτάσεις, όπου εμπλέκονται κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες.

"Before the war, Bibi really sold it to the president as being easy, as regime change being a lot likelier than it was. And the VP was clear-eyed about some of those statements," the U.S. source said. pic.twitter.com/cFuqcNjbAu — ∞ΨInfiniteMindΨ∞ (@Transpersonal) March 27, 2026

Η πραγματική ισχύς του Ιράν πίσω από τα στερεότυπα

Η ίδια ανησυχία αποτυπώνεται, σε πιο ωμή γλώσσα, και εκτός θεσμικού πλαισίου. Σε διεθνή φόρουμ και αρθρογραφία επαναλαμβάνεται η εκτίμηση ότι «η Ουάσινγκτον συμπεριφέρεται σαν να αντιμετωπίζει έναν ανοργάνωτο αντίπαλο χαμηλής τεχνολογίας» ή όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Reddit, «μία ομάδα “ξυπόλυτων με κελεμπίες” ενώ στην πραγματικότητα έχει απέναντί της ένα κράτος με πυραυλικό οπλοστάσιο, drones και περιφερειακά δίκτυα επιρροής».

Άλλες παρεμβάσεις επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι η αρχική στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, αλλά η επόμενη ημέρα: «Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούν να πλήξουν το Ιράν, αλλά τι θα συμβεί όταν η σύγκρουση εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Ασύμμετρη στρατηγική και πόλεμος χωρίς τέλος

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και αναλύσεις που φιλοξενούνται σε μέσα όπως το Al Jazeera, όπου γίνεται λόγος για μια θεμελιώδη παρεξήγηση της φύσης του ιρανικού στρατηγικού δόγματος.

Σε αντίθεση με την εικόνα ενός συμβατικού στρατού που μπορεί να ηττηθεί με συντριπτικά πλήγματα, το Ιράν στηρίζεται σε ένα μοντέλο ασύμμετρης ισχύος, αξιοποιώντας δίκτυα συμμάχων και παραστρατιωτικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν δεχθεί σοβαρά πλήγματα, διατηρεί τη δυνατότητα να παρατείνει τη σύγκρουση, να ανοίξει νέα μέτωπα και να μεταφέρει το κόστος στον αντίπαλο.

Η ψευδαίσθηση της «καθαρής νίκης»

Ακόμη και πιο μετριοπαθείς και παραδοσιακά φιλοδυτικοί αναλυτές, όπως αυτοί του Washington Institute for Near East Policy, αναγνωρίζουν ότι η έννοια της «καθαρής νίκης» απέναντι στο Ιράν είναι εξαιρετικά προβληματική.

Όπως τονίζεται, η πλήρης εξουδετέρωση των στρατιωτικών και πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας δεν είναι ρεαλιστικός στόχος χωρίς μακροχρόνια εμπλοκή, σημαντικές απώλειες και αβέβαιο πολιτικό αποτέλεσμα.

Το ίδιο επιχείρημα αποδίδεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στον δημόσιο διάλογο: «Δεν μπορείς να “εξαφανίσεις” ένα δίκτυο επιρροής με αεροπορικά πλήγματα», σημειώνεται χαρακτηριστικά σε αναλύσεις γνώμης, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν είναι μόνο κράτος, αλλά και ένα πλέγμα συμμάχων και επιρροής που εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή, από τον Λίβανο έως την Υεμένη.

Παράλληλα, οικονομικές αναλύσεις από οργανισμούς όπως το Center for Strategic and International Studies επισημαίνουν ότι μια σύγκρουση θα είχε άμεσο και εκτεταμένο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αποσταθεροποίησης του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κρίσιμο ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Σε πιο απλοποιημένη εκδοχή, το ίδιο επιχείρημα συνοψίζεται ως εξής: μια διαταραχή στην περιοχή θα μεταφραστεί άμεσα σε αύξηση τιμών ενέργειας και σε αλυσιδωτές πιέσεις στις δυτικές οικονομίες.

Νομικές αντιδράσεις και εσωτερικές πιέσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, η πολιτική και νομική διάσταση της σύγκρουσης προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Guardian, αρκετοί νομικοί και πολιτικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα μιας τέτοιας στρατιωτικής δράσης, κάνοντας λόγο για πιθανές παραβιάσεις τόσο του αμερικανικού Συντάγματος όσο και του διεθνούς δικαίου.

Το ζήτημα αυτό εντείνει τις εσωτερικές αντιθέσεις, καθώς δημοσκοπήσεις που επικαλείται το PBS δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών εμφανίζεται επιφυλακτική ή και αντίθετη σε μια νέα στρατιωτική εμπλοκή.

Τόσο οι θεσμικές όσο και οι πιο ανεπίσημες φωνές συγκλίνουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Η υποτίμηση του Ιράν ως αντιπάλου –ιδίως μέσα από την ιδέα ενός «εύκολου πολέμου» που φέρεται να μεταφέρθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο– ενδέχεται να οδηγήσει σε μια σύγκρουση πολύ πιο περίπλοκη, παρατεταμένη και δαπανηρή από ό,τι εκτιμάται.