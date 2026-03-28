Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αμφισβήτησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας σχετικά με τις πιθανότητες ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, που επικαλείται αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Ο Νετανιάχου παρουσίασε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο την αλλαγή καθεστώτος. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις».

Ο Βανς εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην αισιόδοξη προπολεμική εκτίμηση του Ισραήλ για την πορεία του πολέμου και, προς το παρόν, θεωρεί πιθανό ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει μερικές ακόμη εβδομάδες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ορισμένοι στο Ισραήλ ενδέχεται να προσπαθούν να υπονομεύσουν τον Αντιπρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Βανς να παρέχει ενημέρωση για το Ιράν, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι η σταθερή αντίθεση του Βανς σε ανοιχτές στρατιωτικές συγκρούσεις στο εξωτερικό τον καθιστά πιο αξιόπιστο συνομιλητή για τους Ιρανούς σε σχέση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, που είχαν αναλάβει τους δύο προηγούμενους γύρους αποτυχημένων διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους New York Times, ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο της Μοσάντ στον Λευκό Οίκο ενόψει του πολέμου με το Ιράν και εκφράζει απογοήτευση για την καθυστέρηση στην υλοποίησή του.