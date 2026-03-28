Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι συνεχίζουν τις επιθέσεις σε «στόχους» στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, καθώς μπαίνουμε στην 29η ημέρα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε με την επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή πλήγματα εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρει τυποποιημένο ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

The Israel Defense Force has announced that they are currently striking regime targets across Tehran, Iran, as heavy strikes can be seen and heard throughout the city. pic.twitter.com/vQH0bXCQ5c — OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2026

Νωρίτερα ιρανοί πύραυλοι φαίνονται να πετούν πάνω από τον ουρανό του Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας σειράς επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.