Τουλάχιστον 10 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση του Ιράν στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν», σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

Δύο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως αναφέρει ο ένας αξιωματούχος. Και οι δύο μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών πληροφοριών.

Η επίθεση, η οποία σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο περιλάμβανε ιρανικό πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση.