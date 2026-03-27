Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ, χωρίς όμως να αναφερθούν υλικές ζημιές ή προβλήματα στη λειτουργία του.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε εξάλλου ότι ακούστηκαν καμιά δεκαριά εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Τρεις τραυματίες στο Ισραήλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε στο Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διασώστες, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Ένας 60χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ωστόσο μετέδωσαν ότι από την πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ υπάρχει ένας νεκρός.

Οι σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο φωτογραφίες που φαίνεται ότι δείχνουν ομοβροντία πυραύλων πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Νωρίς το βράδυ, η Τεχεράνη είχε απειλήσει το Ισραήλ με «αντίποινα» λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις και δύο μεγάλα χαλυβουργικά συγκροτήματα.