Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, ένας πύραυλος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς πολλών Αμερικανών στρατιωτών και ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ο στρατός αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν στην περιοχή του Ριάντ.