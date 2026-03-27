Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε υπηρεσία άμεσης βοήθειας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Ο θάνατος του άνδρα -στο Τελ Αβίβ- ανακοινώθηκε από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), που αναφέρθηκε επίσης σε άλλους δυο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ».

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ισραηλινά ΜΜΕ εικονίζει ομάδα διασωστών να επεμβαίνει έπειτα από πλήγμα πυραύλου.

Following missile fire toward central Israel:



MDA EMTs and paramedics have pronounced the death of a man approximately 60 years old at a scene in Tel Aviv, and are providing medical treatment to 2 lightly injured casualties at another scene in central Israel. pic.twitter.com/6ltXIcKWc6 — Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ισραήλ διαβεβαιώνοντας ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής».

Ανέφερε κατόπιν ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν σε περιοχές όπου αναφέρθηκαν πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Εικόνες που μοιράστηκε αυτόπτης μάρτυρας με το AFP δείχνουν πυραύλους πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα χθες το βράδυ η Τεχεράνη απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων και δυο μεγάλων σιδηρουργείων στην Ισλαμική Δημοκρατία