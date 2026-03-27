Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα ότι έχει καταστραφεί περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, σύμφωνα με πέντε άτομα που έχουν γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και μίλησαν στο Reuters. Η εκτίμηση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τα πλήγματα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Η κατάσταση του ενος τρίτου των ιρανικών πυραύλων παραμένει ασαφής, ωστόσο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, οι βομβαρδισμοί πιθανότατα έχουν προκαλέσει ζημιές, έχουν καταστρέψει ή έχουν θάψει μέρος αυτών μέσα σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι παρόμοια είναι η εικόνα και για τις δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετική βεβαιότητα για την καταστροφή περίπου του ενός τρίτου.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, δείχνει ότι ενώ η πλειονότητα των ιρανικών πυραύλων έχει είτε καταστραφεί είτε καταστεί μη προσβάσιμη, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό απόθεμα και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει μέρος των πυραύλων που έχουν θαφτεί ή υποστεί ζημιές, όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι το Ιράν έχει «πολύ λίγους πυραύλους απομείνει».

Ο ισραηλινός στρατός ζητεί εκκένωση πόλης

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους κατοίκους της κεντρικής ιρανικής πόλης Αράκ, ενόψει προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών. Η εντολή, που δημοσιεύτηκε στον περσόφωνο λογαριασμό του Ισραηλινού Στρατού στο Χ, αφορά «όλους τους πολίτες που βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης Αράκ και όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Χεϊραμπάντ στην περιφέρεια της Αράκ».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «τις επόμενες ώρες, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περιοχή, όπως έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλο το Ιράν, με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», ενώ καλούνται οι πολίτες «για τη δική τους ασφάλεια και ευημερία να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη».

‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در شمال غرب شهر اراک و افراد مستقر در ناحیه صنعتی خیرآباد در منطقه اراک بر اساس ناحیه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضمیمه.



— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 27, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χλεύασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας τες ότι έχουν αφήσει τα στρατεύματά τους «κρυμμένα σε ξενοδοχεία και πάρκα» αντί για στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να προστατευθούν εάν αναπτύσσονταν στο έδαφος του Ιράν.

How can the US, which can't even protect its own soldiers at its bases in the region and instead leaves them stashed away in hotels and parks, protect them on our soil? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 27, 2026

Την ίδια στιγμή, σοβαρές είναι οι απώλειες αμάχων. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κατοικημένη περιοχή της κεντρικής ιρανικής πόλης Ισφαχάν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας. Ο Ακμπάρ Σαλεχί δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και επτά γυναίκες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα των αμάχων στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας ορισμένα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως «απερίσκεπτα πέρα από κάθε κατανόηση».

Κατάρριψη drones από τη Σουδική Αραβία

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πρόσφατα τέσσερα drones στην περιοχή του Ριάντ. Αρχικά έγινε γνωστό ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν τρία drones λίγο μετά τις 14:00, με συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, σε νέα ενημέρωση, αναφέρθηκε ότι καταστράφηκε ακόμη ένα drone στην ίδια περιοχή.

Κατζ: Οι επιθέσεις θα ενταθούν

Στο ίδιο πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «θα ενταθούν και θα επεκταθούν», τονίζοντας πως θα υπάρξει «βαρύ και αυξανόμενο τίμημα» για τα πλήγματα εναντίον Ισραηλινών αμάχων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα θα επεκταθούν σε «στόχους και τομείς» που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και λειτουργία όπλων που χρησιμοποιούνται κατά του άμαχου πληθυσμού του Ισραήλ, επισημαίνοντας τη στρατηγική διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ έχουμε προειδοποιήσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους κατά του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ. Παρά τις προειδοποιήσεις, οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται και, ως εκ τούτου, οι επιθέσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε επιπλέον στόχους και περιοχές που βοηθούν το καθεστώς να αναπτύσσει και να επιχειρεί όπλα κατά Ισραηλινών πολιτών».