Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα έξω από σχολείο στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας, όπου ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του.

Η 58χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ανήλικος κατέγραψε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο, ενώ φορούσε μπλούζα με τη λέξη «vendetta» (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε γρήγορα από έναν καθηγητή και δύο διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε μαζί του και αεροβόλο πιστόλι.

Μετά το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα: ομάδα ψυχολόγων παρείχε υποστήριξη στους μαθητές, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά νωρίτερα από το σχολείο.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.