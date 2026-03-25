Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα έξω από σχολείο στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας, όπου ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του.
Η 58χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ανήλικος κατέγραψε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο, ενώ φορούσε μπλούζα με τη λέξη «vendetta» (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.
Ο δράστης ακινητοποιήθηκε γρήγορα από έναν καθηγητή και δύο διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε μαζί του και αεροβόλο πιστόλι.
Bergamo, studente accoltella prof davanti scuola: le voci di genitori e quartiere pic.twitter.com/9fwiVdOKY1— AGTW (@AGTW_it) March 25, 2026
Μετά το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα: ομάδα ψυχολόγων παρείχε υποστήριξη στους μαθητές, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά νωρίτερα από το σχολείο.
Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
La testimonianza di una madre accorsa all’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove Chiara Mocchi, professoressa di francese di 57 anni, è stata ferita a coltellate da uno studente di 13 anni, prima dell’inizio delle lezioni. pic.twitter.com/3M1UCX73Tp— Repubblica (@repubblica) March 25, 2026