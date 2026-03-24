Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα διεθνή ναυτική αποστολή, με στόχο την ασφάλεια και την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους Times, το Λονδίνο προωθεί τη συγκρότηση μιας διεθνούς «Συμμαχίας του Ορμούζ», την οποία θα ηγείται το Βασιλικό Ναυτικό, με αποστολή τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια Δυτικών και συμμάχων τους να θωρακίσουν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων παγκοσμίως, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και ανησυχιών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Βρετανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στην εφημερίδα ότι η χώρα προτίθεται να αναπτύξει ναρκοθηρευτικά σε συνεργασία με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Μέρος του στόλου αναμένεται να αποτελείται από αυτόνομα πλοία, στοιχείο που αναδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας και εκκαθάρισης ναρκοπεδίων.

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο κορυφής, με τη συμμετοχή άνω των 30 κρατών που έχουν ήδη συνυπογράψει κοινή δήλωση προθέσεων για προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Οι χώρες αυτές δεσμεύονται να καταβάλουν «κατάλληλες προσπάθειες» ώστε να παραμείνουν ανοικτοί και ασφαλείς οι θαλάσσιοι διάδρομοι στον Κόλπο και τα Στενά, στέλνοντας μήνυμα συλλογικής αποτροπής έναντι απειλών ή εκβιασμών.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει άνοδο στις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, κάτι που εξηγεί τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων από κυβερνήσεις και αγορές.