Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε το πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Οι στρατιώτες σήμερα σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή.

Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Η είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενες αναφορές της 13ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 5.000 πεζοναύτες και ναύτες των ΗΠΑ, συνοδευόμενοι από ένα πλοίο αμφίβιας επίθεσης, είχαν αποσταλεί στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων και την ετοιμότητά τους για τυχόν επιχειρήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις δεν σταματούν

Ιρανική πηγή επιβεβαίωσε στο CNN ότι έχουν πραγματοποιηθεί «επαφές» μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να εξετάσει «βιώσιμα» πλαίσια για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί δημοσίως τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ενεργές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου τις τελευταίες ημέρες.

Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις στη διπλωματική διαχείριση της κρίσης στην περιοχή.