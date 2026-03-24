Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιητικά χτύπησε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι διεξάγονται και διαπραγματεύσεις. Φαινομενικά, ο πόλεμος κλιμακώνεται, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης από όλες τις πλευρές.

Η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post έγραψε ότι στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ χτυπούσαν περίπου 1.000 στόχους καθημερινά. Αυτός ο ρυθμός δεν ήταν ποτέ εφικτός να συνεχιστεί για καμία από τις δύο πλευρές, οπότε και με την πάροδο των ημερών μειώθηκε δραματικά.

Δεδομένου ότι χρειάζονται πυρομαχικά, επισκευές στα μαχητικά που χρησιμοποιούνται στα χτυπήματα, αλλά και ξεκούραση των στρατιωτικών που πολεμούν, ήδη λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο ρυθμός των επιθέσεων άρχισε να επιβραδύνεται.

Ενδεικτικά, από τις 13 έως τις 19 Μαρτίου, ο αριθμός των ισραηλινών επιθέσεων αυξήθηκε μόνο από 10.000 σε 12.000. «Αν συνυπολογίσουμε αυτά τα στοιχεία με τις ημέρες κατά τις οποίες ο ισραηλινός στρατός ανέφερε 200 ή 50 επιθέσεις, ο ρυθμός έχει μειωθεί από 1.000 την ημέρα σε 200 ή λιγότερες ορισμένες ημέρες», έγραψε η ισραηλινή εφημερίδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ. Από τις 18 έως τις 23 Μαρτίου, ο αριθμός των στόχων που χτύπησαν αυξήθηκε από 7.800 σε 9.000.

Επιπλέον, ενώ ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσιεύει ατελείωτες ενημερώσεις σχετικά με τους στόχους που έχει χτυπήσει (φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο τέσσερις ή περισσότερες βόμβες ανά στόχο), οι ΗΠΑ δημοσιεύουν όλο και λιγότερες ενημερώσεις κάθε εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται.

Όσον αφορά το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να πραγματοποιεί 10 με 20 εκτοξεύσεις πυραύλων σε καθημερινή βάση κατά του Ισραήλ.

Γιατί μειώνονται οι επιθέσεις

Οι επιθέσεις από όλες τις πλευρές εμφανίζουν μείωση, γιατί πέρα από λόγους σχεδιασμού, φαίνεται να υπάρχουν και στρατηγικά ζητήματα που θα φανεί σύντομα αν διευθετηθούν.

Από τη μία, οι ΗΠΑ φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για το μπάχαλο στη ναυσιπλοΐα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, παρά για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Από την άλλη, ο Τραμπ χαρακτηρίζεται απρόβλεπτος παράγοντας, κάτι που αφορά το Ιράν αλλά και το Ισραήλ, παρότι το Τελ Αβίβ είναι σύμμαχος και δη στενός της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο για μερικές εβδομάδες, αλλά ο πόλεμος των μαζικών βομβαρδισμών έχει σχεδόν τελειώσει, «είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι».