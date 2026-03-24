Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και στα διεθνή μέσα ειδήσεις και αναλύσεις που συνδέουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής ή ειδικής επιχείρησης για την «εξαγωγή» ή «εξασφάλιση» του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για συζητήσεις εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ή να μεταφέρουν το πυρηνικό απόθεμα με βάση τις ανησυχίες ότι το υλικό αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει σε όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επικεντρώνεται προς το παρόν σε μια τέτοια επιχείρηση, ενώ έχουν καταγραφεί και προτάσεις από τρίτες χώρες για πιθανή μεταφορά του ουρανίου σε άλλη χώρα, οι οποίες όμως έχουν απορριφθεί.

Αυτές οι συζητήσεις έρχονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων και έντασης στη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά τα υπόγεια αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν δύσκολα προσβάσιμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με το πού βρίσκονται, πόσο είναι και πώς μπορούν να ελεγχθούν έχει δώσει χώρο σε σενάρια και θεωρίες που συνδέουν τις πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον με την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Τι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο

Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι ουράνιο του οποίου η περιεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο ισότοπο, το ουράνιο‑235 (U‑235), έχει αυξηθεί πέραν του φυσικού επιπέδου. Το φυσικό ουράνιο περιέχει περίπου 0,7 % U‑235 και σχεδόν το υπόλοιπο είναι ουράνιο‑238 (U‑238), το οποίο δεν είναι πολύ χρήσιμο για πυρηνικές αντιδράσεις που παράγουν ενέργεια. Η αύξηση της αναλογίας του U‑235 γίνεται μέσω ειδικών τεχνικών διαχωρισμού ισοτόπων, ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή, σε υψηλότερα επίπεδα, να έχει στρατιωτική χρήση.

Ο κύριος στόχος του εμπλουτισμού είναι να αυξηθεί η ποσότητα του U‑235 ώστε η αλυσιδωτή σχάση να είναι εφικτή αποδοτικά σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή όπλα. Για παράδειγμα, το λεγόμενο χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο (LEU) περιέχει συνήθως γύρω στο 3 %–5 % U‑235, ποσοστό που χρησιμοποιείται στα περισσότερα σύγχρονα εμπορικά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Όταν το ποσοστό U‑235 είναι πάνω από 20 % θεωρείται υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο (HEU), και όταν φτάνει ή ξεπερνά το 90 %, τότε είναι σε επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως «οπλικής ποιότητας».

Η διαδικασία του εμπλουτισμού δεν αλλάζει τη συνολική ποσότητα ουρανίου, αλλά διαχωρίζει τα ισότοπα. Πρώτα το ουράνιο μετατρέπεται σε μια χημική μορφή που μπορεί να γίνει αέριο, συνήθως εξαφθοριούχο ουράνιο (UF₆). Το αέριο αυτό διοχετεύεται μέσω φυγοκεντρικών μηχανών οι οποίες, λόγω της μικρής διαφοράς μάζας ανάμεσα στα ισότοπα, επιτρέπουν στο ελαφρύτερο U‑235 να συγκεντρώνεται περισσότερο στο κέντρο του κυλίνδρου και στο βαρύτερο U‑238 να ωθείται προς τα έξω. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία πολλές φορές, συλλέγεται το εμπλουτισμένο ρεύμα με υψηλότερη συγκέντρωση U‑235.

Πώς αποθηκεύεται το ουράνιο

Μετά την παραγωγή του, το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι στη μορφή εξαφθοριούχου ουρανίου (UF₆) πρέπει να αποθηκευτεί με ασφαλή, ελεγχόμενο και με τεχνικά πρότυπα τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ιχνηλασιμότητα του υλικού. Το UF₆ χρησιμοποιείται γιατί μπορεί να διαλυθεί σε αέριο σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που είναι απαραίτητο για την ισοτοπική διαχωριστική διαδικασία. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, το UF₆ είναι στερεό και έχει πυκνότητα περίπου 5,09 g/cm³, αλλά όταν θερμανθεί υποβάλλεται απευθείας σε εξάχνωση. Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για την αποθήκευση και το χειρισμό του υλικού, επειδή το UF₆ είναι χημικά τοξικό, διαβρωτικό και ραδιενεργό. Η κοινή πρακτική για αποθήκευση και μεταφορά είναι να σφραγίζεται το UF₆ σε ειδικούς κυλίνδρους από χάλυβα υψηλής αντοχής. Αυτοί οι κύλινδροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν μηχανικούς κραδασμούς, πίεση, πτώση και υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και να μην επιτρέπουν διαρροές του υλικού.

Βάρος και χωρητικότητα των κυλίνδρων

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται για το UF₆ είναι:

Κύλινδροι τύπου 30B : Αυτοί οι κύλινδροι χρησιμοποιούνται κυρίως για επικέντρωση μεταφοράς και αποθήκευσης LEU (εμπλουτισμένο ουράνιο με χαμηλό επίπεδο εμπλουτισμού, συνήθως ~4%). Κάθε τέτοιος κύλινδρος μπορεί να χωρέσει περίπου 2 270 kg UF₆ (το οποίο αντιστοιχεί σε ~1 540 kg ουρανίου στην καθαρή του μορφή U).

: Αυτοί οι κύλινδροι χρησιμοποιούνται κυρίως για επικέντρωση μεταφοράς και αποθήκευσης LEU (εμπλουτισμένο ουράνιο με χαμηλό επίπεδο εμπλουτισμού, συνήθως ~4%). Κάθε τέτοιος κύλινδρος μπορεί να χωρέσει περίπου 2 270 kg UF₆ (το οποίο αντιστοιχεί σε ~1 540 kg ουρανίου στην καθαρή του μορφή U). Κύλινδροι τύπου 48Y: Αυτοί είναι μεγαλύτεροι και χρησιμοποιούνται συνήθως για φυσικό ή αποδυναμωμένο (depleted) UF₆, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αποθήκευση προϊόντος ή τροφοδοσίας. Περιέχουν έως περίπου 12 500 kg UF₆ (περίπου 8 450 kg ουρανίου).

Για υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο (HEU), λόγω των αυστηρότερων κανόνων προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κινδύνων, χρησιμοποιούνται μικρότεροι και ειδικά διαμορφωμένοι κύλινδροι με διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας (π.χ. τύπος 5A που περιέχει περίπου 24,95 kg UF₆) και αυστηρά καθορισμένη γεωμετρία για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιτεύγματος κρίσιμης μάζας.

Πώς μεταφέρεται το εμπλουτισμένο ουράνιο

Το UF₆ είναι χημικά τοξικό και διαβρωτικό· η κύρια πηγή κινδύνου κατά την μεταφορά δεν είναι τόσο η ραδιενέργεια όσο η χημική του φύση και η ανάγκη ελέγχου της μάζας. Για τον λόγο αυτό:

Κάθε κύλινδρος πρέπει να έχει ειδική σήμανση επικινδυνότητας (ραδιενέργεια και τοξικότητα) και να πληροί δοκιμές ασφαλείας (όπως αντοχή σε φωτιά υψηλής θερμοκρασίας για μεγάλο χρόνο).

Οι κύλινδροι τοποθετούνται σε προστατευτικές δομές μεταφοράς που μπορούν να αντέξουν πτώση, πίεση και θερμότητα, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της IAEA και των διεθνών προτύπων.

Η μεταφορά γίνεται με οδικά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια ή ακόμα και πλοία, ανάλογα με την απόσταση και την τελική προορισμό.

Συνοπτικά, η μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου βασίζεται σε τυποποιημένα, ανθεκτικά δοχεία και σχεδιασμό ταξιδιού που ελαχιστοποιούν κάθε πιθανό κίνδυνο για το περιβάλλον και το κοινό, ενώ παράλληλα ακολουθούνται οι διεθνείς κανονισμοί για ραδιενεργά και επικίνδυνα υλικά.

Ασφαλής αποθήκευση και παρακολούθηση

Η αποθήκευση του εμπλουτισμένου ουρανίου δεν περιορίζεται στην απλή τοποθέτηση των κυλίνδρων σε μια αποθήκη. Συνήθως περιλαμβάνει:

Συστηματική σήμανση, ιχνηλασιμότητα και ζύγιση των κυλίνδρων ώστε να γνωρίζεται πόσο υλικό περιέχει κάθε κύλινδρος και σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

Έλεγχος θερμοκρασίας και περιβάλλοντος για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση ή η αύξηση της πίεσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές φάσης στο UF₆.

Τακτικές επιθεωρήσεις για διάβρωση ή φθορά στους κυλίνδρους, λόγω της τοξικής φύσης του UF₆ που αντιδρά με την υγρασία του αέρα και μπορεί να παράγει διαβρωτικά προϊόντα (π.χ. HF).

Διεθνείς και εγχώριοι κανόνες που ορίζουν πώς πρέπει να φυλάσσονται, να μεταφέρονται και να επιθεωρούνται οι κύλινδροι, περιλαμβανομένου του κανονισμού ANSI N14.1 για τη χημική συσκευασία.

Η απομακρυσμένη αποθήκευση σε υπαίθριους χώρους κοντά σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού είναι επίσης κοινή πρακτική για τα υλικά αυτά, με τους κυλίνδρους να στοιβάζονται με ορθές αποστάσεις ώστε να μειώνεται το ρίσκο ακόμη και πολύ αργών αλληλεπιδράσεων.

Μακροπρόθεσμος χειρισμός

Το UF₆ δεν αποσυντίθεται αν αποθηκευτεί σωστά και μπορεί να παραμείνει σταθερό για πολλά χρόνια εφόσον η θερμοκρασία, η πίεση και η υγρασία ελέγχονται συστηματικά. Δεν θεωρείται απόβλητο απλώς λόγω της φύσης του, και δεν εκπέμπει σημαντική ραδιενέργεια εκτός των ισοτόπων ουρανίου που περιέχει όταν στερεοποιείται. Η μετατροπή του UF₆ σε πιο σταθερές χημικές μορφές (όπως οξείδια ουρανίου UO₂) είναι συχνά το τελικό βήμα πριν τη χρήση στον πυρηνικό αντιδραστήρα, κάτι που συνήθως γίνεται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις πριν τη μεταφορά του για παραγωγή καυσίμου.

Τι είναι γνωστό για το ουράνιο του Ιράν και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Το Ιράν διαθέτει ένα σημαντικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και αποθήκευσης εντός της χώρας. Σε πρόσφατες εκθέσεις και αναφορές διεθνών οργανισμών και ειδησεογραφικών πηγών έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία για το πού πιθανώς βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο και υπό ποιες συνθήκες το Ιράν το διαχειρίζεται και το αποθηκεύει.

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ουρανίου

Το Ισφαχάν έχει αναφερθεί ως κεντρικός χώρος όπου το Ιράν έχει αποθηκεύσει εμπλουτισμένο ουράνιο, σε υπόγειες σήραγγες και εγκαταστάσεις κάτω από το έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / IAEA), ένα μεγάλο μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί μέχρι περίπου 60 % (ποσοστό καθαρότητας που είναι κοντά στο επίπεδο που θεωρείται σχετικό για κατασκευή όπλων) βρίσκεται στο υπόγειο αυτό συγκρότημα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται σε εμπιστευτική έκθεση που δόθηκε στα κράτη μέλη του ΔΟΑΕ.

Όπως τονίζουν διεθνείς διπλωματικές πηγές, αυτή είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία επισημαίνει συγκεκριμένη τοποθεσία αποθήκευσης για ουράνιο με τόσο υψηλό βαθμό εμπλουτισμού. Το γεγονός ότι το υλικό έχει αποθηκευτεί υπό γη πιθανώς έχει στρατηγικό σκοπό για προστασία από εξωτερικές απειλές ή στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά οι διεθνείς επιθεωρητές έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ, σε κάποια τμήματα της εγκατάστασης του Ισφαχάν υπάρχουν τούνελ και υπόγειες στοές όπου μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου έχει “θαφτεί” ή κρυφτεί για να προστατευτεί από αεροπορικές επιθέσεις. Η πρόσβαση σε τέτοιους υπόγειους χώρους θεωρείται δύσκολη ακόμη και για ειδικές δυνάμεις, κάτι που καθιστά την επιχείρηση αιφνιδιαστική κατάσχεση ή μεταφορά του υλικού εξαιρετικά πολύπλοκη και επικίνδυνη.

Κύρια πυρηνικά κέντρα

Τα Νατάνζ και Φορντόου είναι δύο από τις βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν:

Η Νατάνζ είναι η πιο γνωστή εγκατάσταση εμπλουτισμού και έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την παραγωγή ουρανίου σε διαφορετικά επίπεδα εμπλουτισμού, με μεγάλο αριθμό φυγοκεντρικών μηχανών.

Η Φορντόου βρίσκεται βαθιά κάτω από ένα όρος κοντά στην πόλη Qom και είχε εμπλουτισμό ουρανίου μέχρι 83,7 % πριν τη συμφωνία του 2015, πολύ υψηλότερο από τα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί σε προηγούμενες διεθνείς συμφωνίες.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, οι εισόδοι σε ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το ουράνιο έχει μετακινηθεί από αυτές τις τοποθεσίες ή ότι οι εγκαταστάσεις έχουν πλήρως καταστραφεί.

Αβεβαιότητα και διεθνής εποπτεία

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΔΟΑΕ δεν έχει πλήρη εικόνα για το πού βρίσκεται όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο, ειδικά μετά τις διάφορες στρατιωτικές ενέργειες και την απομάκρυνση επιθεωρητών από τις εγκαταστάσεις. Οι διεθνείς επιθεωρητές δυσκολεύονται να επιβεβαιώσουν εάν υπάρχουν άλλες αποθήκες ή υπόγειοι χώροι όπου μπορεί να έχει κρυφτεί υλικό, αφού κάποιες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις σε νέες εγκαταστάσεις, όπως αυτή στο Isfahan, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί λόγω συγκρούσεων. Παράλληλα, αναφορές από υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικανικής κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι έχουν ισχυρή πεποίθηση ότι γνωρίζουν πού βρίσκονται τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσαν να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα ή να προσεγγιστούν.

Συνολική εικόνα

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το Ιράν διαθέτει αποθηκευμένες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλής καθαρότητας σε υπόγειες εγκαταστάσεις, κυρίως στο Ισφαχάν και πιθανώς σε άλλα πυρηνικά κέντρα όπως Νατάνζ και Φόρντοου. Η ακριβής θέση, ποσότητα και κατάσταση αυτών των αποθεμάτων είναι αντικείμενο διεθνούς ανησυχίας και παρακολούθησης, και παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη επαληθεύσιμη λόγω των περιορισμών πρόσβασης και της τρέχουσας γεωπολιτικής έντασης.

Πόσο εύκολη είναι μία επιχείρηση απομάκρυνσης ουρανίου

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε για την τοποθεσία, την κατάσταση και την πρόσβαση στις αποθήκες εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, μια μυστική επιχείρηση για την απομάκρυνση ή κατάσχεση αυτού του υλικού εν μέσω πολέμου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη, επικίνδυνη και με υψηλό κόστος σε ανθρώπινες δυνάμεις, χρόνο και στρατιωτικούς πόρους. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι μεγάλο μέρος του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδιαφέρει στρατηγικά θεωρείται ότι είναι βαθιά υπόγεια και πιθανώς κάτω από κατεστραμμένα ή οχυρωμένα πυρηνικά συγκροτήματα, όπως αυτά στο Ισφαχάν και άλλες τοποθεσίες, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση πολύπλοκη ακόμα και για ειδικές δυνάμεις.

Αναλύσεις και εκτιμήσεις ειδικών προτείνουν ότι μια επιχείρηση αυτού του είδους θα απαιτούσε την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, υποστηριζόμενων από μηχανικούς, ομάδες αντιμετώπισης κινδύνων, στρατό και αεροπορική κάλυψη, πιθανώς πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό επιτόπου μόνο για την εκτέλεση, την αποκάλυψη και τη διασφάλιση των θέσεων όπου βρίσκεται το εμπλουτισμένο υλικό.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, ακόμη και αν ένας στόχος προσδιοριστεί με ακρίβεια, η αντίδραση μέσα σε ένα εν εξελίξει εμπόλεμο περιβάλλον σημαίνει ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν είναι απλώς μια «αστραπιαία» επιχείρηση για λίγες ώρες· θα απαιτούσε ημέρες έως εβδομάδες προετοιμασίας, συντονισμού, εισβολής, σταθεροποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του υλικού, με παράλληλη αντιμετώπιση πιθανής αντίστασης από τις ιρανικές δυνάμεις και συνεχιζόμενες επιθέσεις με drones ή πυραύλους.

Συνολικά, η υλοποίηση μιας τέτοιας επιχείρησης σε ένα περιβάλλον εν ενεργεία πολέμου με ενεργές εχθρικές δυνάμεις, αεροπορικές επιδρομές και συνεχιζόμενες εντάσεις είναι όχι μόνο μια από τις πιο σύνθετες στρατιωτικές προκλήσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν, αλλά επίσης μια δράση με μεγάλα ρίσκα για απώλειες, αντιδράσεις και ευρύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυξάνεται δραματικά από την ανάγκη συγχρονισμού πολλών ειδών μονάδων, την ασφάλεια του ίδιου του υλικού και την αβεβαιότητα για τα εμπόδια και τις παγίδες που μπορεί να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις.