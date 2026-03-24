Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο Ιράν, γιατί η Τεχεράνη συμφώνησε «να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά».

«Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο Ιράν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι «κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος έχει κερδιθεί».

Έπειτα, σχολίασε τους επικριτές του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι γράφονται «ψευδείς ειδήσεις» από τους The New York Times, το NBC News και το ABC News.

«Αν διαβάσεις τη New York Times, είναι σαν να μην κερδίζουμε έναν πόλεμο, ενώ αυτοί [το Ιράν] δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν τίποτα. Και εμείς, κυριολεκτικά, έχουμε αεροπλάνα που πετούν πάνω από την Τεχεράνη και άλλες περιοχές της χώρας τους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που αφορά τόσο τον ενεργειακό τομέα όσο και το Στενό του Ορμούζ.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο, αξίας τεράστιου ποσού. Δεν θα σας πω τι ακριβώς ήταν αυτό το δώρο, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει για μένα ένα πράγμα: Έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους», είπε και δήλωσε ότι το δώρο είχε «σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν, είπε πως «έχουμε πραγματικά μια αλλαγή καθεστώτος… επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από εκείνους με τους οποίους ξεκινήσαμε και οι οποίοι προκάλεσαν όλα αυτά τα προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις που ανακοίνωσε, δήλωσε πως «το Ιράν βρίσκεται σε διάλογο με την Ουάσινγκτον και μιλούν λογικά».

Όταν ρωτήθηκε αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, για να συζητήσουν με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Τζέι Ντι».

«Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία. Ποιος δεν θα το έκανε αν βρισκόταν στη θέση τους; Ο ναυτικός τους στόλος έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους συστήματα, οι πύραυλοί τους. Μπορείς να μου πεις έστω ένα πράγμα που δεν έχει χαθεί; Ή έστω ένα πράγμα που πάει καλά;», δήλωσε μεταξύ άλλων.