Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι σχεδιάζει «ειδικές ενέργειες» κατά των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ, οι οποίες, όπως αναφέρουν κρατικά μέσα, θα «εξαλείψουν κάθε ελπίδα διαπραγμάτευσης από το μυαλό των επιτιθέμενων».

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram από το Fars News Agency, ιρανικές πηγές απορρίπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «σημαντικών σημείων συμφωνίας» ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Το μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε είναι ξεκάθαρο

«Αξιωματούχοι στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις και τόνισαν πως έως ότου οι ΗΠΑ αποσυρθούν πλήρως, εκκενώσουν τις βάσεις τους στην περιοχή, καταβάλουν αποζημιώσεις και δώσουν εγγυήσεις ότι δεν θα επαναλάβουν την επιθετικότητα, ούτε ο πόλεμος θα τελειώσει ούτε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ακόμη και σε περίπτωση λήξης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψει στα προ της σύγκρουσης επίπεδα, εντείνοντας την ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Σε συνέντευξη στο Fars, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής, που δεν κατονομάζεται, εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας ότι «κανένας λογικός αξιωματούχος στο Ιράν δεν θα προχωρούσε σε τέτοιου είδους ανοησία», αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «παραγωγικές επαφές» και πιθανότητα συμφωνίας, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο γύρω από το αν υπάρχει πραγματικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τη ρητορική να σκληραίνει και τις εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τόσο τη γεωπολιτική σταθερότητα όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν

Νέα δεδομένα στο γεωπολιτικό σκηνικό δημιουργούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής διαχείρισης του Στενό του Ορμούζ μαζί με την ιρανική ηγεσία, όταν αυτό επαναλειτουργήσει πλήρως.

Ερωτηθείς για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού σε περίπτωση συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε με χαρακτηριστική ασάφεια: «Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος είναι ο επόμενος αγιατολάχ». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για τη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ βρίσκεται εν ζωή, μετά τις αναφορές ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή στα τέλη Φεβρουαρίου. Η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα εντείνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ανοιχτά για την επιδίωξη μιας «πολύ σοβαρής μορφής αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός της χώρας που θεωρούνται από τις ΗΠΑ κατάλληλα για έναν τέτοιο ρόλο. «Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς και αξιόπιστους. Οι άνθρωποι μέσα γνωρίζουν ποιοι είναι. Είναι πολύ σεβαστοί. Ίσως κάποιος από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ έρχονται σε αντίθεση με τις διαψεύσεις της Τεχεράνης περί ύπαρξης διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Το τοπίο παραμένει θολό, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τόσο τη γεωπολιτική ισορροπία όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.