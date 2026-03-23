Νέο κύκλο σεναρίων και έντονου παρασκηνίου έχει ανοίξει η αινιγματική αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ σε «μυστικές και παραγωγικές» επαφές με το Ιράν, καθώς παραμένει άγνωστη η ταυτότητα του Ιρανού αξιωματούχου με τον οποίο συνομιλεί η αμερικανική πλευρά.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εντείνοντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τον «ανώτερο ηγέτη» που βρίσκεται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινές πηγές, το πρόσωπο που φαίνεται να διαδραματίζει κομβικό ρόλο είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου.

An Israeli official says the senior Iranian figure the U.S. is in contact with is Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf.



Η συγκεκριμένη εκτίμηση ενισχύει τα σενάρια για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου, που διεξάγονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν είναι «ισχυρές» και έχουν ήδη αποδώσει «σημαντικά σημεία συμφωνίας» και μάλιστα έκανε λόγο γιοα 15 σημεία σύγκλισης.

.@POTUS: "We're dealing with the man who, I believe, is the most respected and the 'leader.' It's a little tough — we've wiped out everybody."



REPORTER: "Is that the Supreme Leader?"@POTUS: "No."

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η τοποθέτηση του Τραμπ πως είναι αρκετά πιθανό να αναδειχθεί μία νέα μορφή ηγεσίας. «Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο ακόμη και για πιθανή «κοινή ηγεσία»

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ

Ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και σκληροπυρηνικές προσωπικότητες του ιρανικού καθεστώτος. Προέρχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και διατηρεί στενές σχέσεις με ανώτερους στρατιωτικούς κύκλους, ενώ είναι υπέρμαχος της επιθετικής στάσης σε ζητήματα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2025, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, φέρεται να ανέλαβε ρόλο ακόμη και στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση – μια πρωτοφανή κίνηση για εν ενεργεία πρόεδρο κοινοβουλίου.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις του έχει προειδοποιήσει με σκληρή γλώσσα για αντίποινα, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα προκαλέσει «αμείλικτη απάντηση».