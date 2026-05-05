Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της Euroleague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς καθάρισε με 3-0 τη Μονακό επικρατώντας και στη Γαλλία, με 105-82.

Έχοντας πάρει δύο εύκολες νίκες στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στη Γαλλία με στόχο να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four και το έκαναν με εμφατικό τρόπο, καθώς έβγαλαν… σκούπα παίρνοντας ακόμη μια νίκη με περίπατο.

Μπορεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μη μπήκε καλά στο ματς και να έμεινε πίσω με 10-3 στο 3ο λεπτό, στη συνέχεια όμως ανέβασε ρυθμό, έκανε σερί 9-0 στο 15-11 μετατρέποντας το σκορ σε 15-20 και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (17-26).

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να παραμείνουν κοντά στο σκορ αλλά το γεγονός ότι ήθελαν δεν σημαίνει ότι μπορούσαν κιόλας, καθώς οι Πειραιώτες «πυροβολούσαν» από παντού, είχαν 13/21 τρίποντα (!) στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 21 πόντων, καθώς το σκορ ήταν 40-61!

Το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είχε ήδη κριθεί καθώς η Μονακό δεν γινόταν να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, να προηγείται με 27 πόντους (51-78) στο 27′ και να φτάνει εύκολα στη νίκη, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να συμμαζέψουν κάπως την κατάσταση.

Οι Γάλλοι με μείωσαν σε 70-82 στο 31′, οι «ερυθρόλευκοι» όμως απάντησαν με σερί 7-0 για το 70-89 και πήραν τελικά τη νίκη με 105-82 και μαζί και την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

Μονακό (Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1), Μπλόσομγκεϊμ 19 (3), Χέιζ 11, Ταρπεϊ 2, Μπέγκαριν 3, Νέντοβιτς 2, Στραζέλ 21 (2), Τζέιμς 16 (2).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (2), Βεζένκοφ 10, Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (2), Μιλουτίνοφ 6, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 10 (2), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 22 (6).