Από την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ο ΕΟΠΥΥ θέτει σε παραγωγική λειτουργία τη νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του οργανισμού. Η νέα πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου healthservices.eopyy.gov.gr, ενώ η παλαιότερη εφαρμογή θα ανακατευθύνει αυτόματα τους χρήστες στο νέο περιβάλλον για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τη διαδικασία εισόδου, η οποία πλέον πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ασφαλούς πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί Taxisnet). Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, καταργείται η ανάγκη για ξεχωριστούς κωδικούς Φ.Α.Υ., απλοποιώντας τη διαδικασία και ενισχύοντας την ασφάλεια ταυτοποίησης των χρηστών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τεχνική υποστήριξη, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών του ΕΟΠΥΥ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].