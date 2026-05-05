Την ώρα που οι γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και έβγαιναν από το 3ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας στην Αμμουδάρα, ο χώρος έξω από τη σχολική μονάδα μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, όταν ο 54χρονος εκτέλεσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο.

Μετά τους πυροβολισμούς, επικράτησε απόλυτη αναστάτωση, με γονείς να τρέχουν έντρομοι, προσπαθώντας να προστατεύσουν και να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σημείο.

Μέσα σε αυτή την ασφυκτική ατμόσφαιρα, μία μητέρα που βρισκόταν εκεί με το παιδί της και ακόμη ένα ανήλικο δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση και έχασε τις αισθήσεις της. Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται. Οι αυτόπτες μιλούν για εικόνες που δύσκολα θα σβήσουν από τη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.

Ο 54χρονος που δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό του μοναχογιού του σε τροχαίο δυστύχημα, προχώρησε, σύμφωνα με τις Αρχές, σε δολοφονία εκδίκησης, εκτελώντας με τέσσερις σφαίρες τον νεαρό που θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα. Ο 54χρονος φέρεται να είχε «στοχοποιήσει» τον φίλο του γιου του, ο οποίος οδηγούσε το όχημα στο μοιραίο τροχαίο του 2023, πιστεύοντας ότι εκείνος έφερε την ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο δράστης έστησε καρτέρι στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας, κλείνοντάς του τον δρόμο με το αυτοκίνητό του και εγκλωβίζοντάς τον. Όταν το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει, εκείνος φέρεται να τράβηξε όπλο και να τον πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές, προκαλώντας του θανάσιμους τραυματισμούς. Μετά την πράξη του, ο 54χρονος δεν επιχείρησε να διαφύγει· αντίθετα, πήγε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα, παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε, δηλώνοντας συντετριμμένος από την απώλεια του παιδιού του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί ψυχολογικά την απώλεια του γιου του και ότι ήδη από την περίοδο μετά το τροχαίο είχε εκδηλώσει έντονη οργή προς τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε «φταίχτη». Μάλιστα, φέρεται να είχαν προηγηθεί επεισόδια, εντάσεις και απειλές, με την υπόθεση να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το νέο φονικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, με πολλούς να εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο να «ξυπνήσει» κύκλος βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. και έχει οδηγήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.