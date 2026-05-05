Ο Τζόναθαν Πόλαρντ, ο πρώην αναλυτής πληροφοριών του αμερικανικού ναυτικού που καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, δηλώνει τώρα ότι θα είναι υποψήφιος για την Κνεσέτ με κεντρικό πολιτικό σύνθημα την «εθνοκάθαρση» στη Γάζα. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 13, ο Πόλαρντ υποστήριξε ανοιχτά τη βίαιη απομάκρυνση όλων των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και την προσάρτηση της περιοχής από το Ισραήλ. Η επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, μετά από δεκαετίες διαμάχης γύρω από την υπόθεσή του, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη ριζοσπαστικοποίηση του δημόσιου λόγου στο Ισραήλ.

Στη συνέντευξη, ο Πόλαρντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προσωπικά προτιμώ τη βίαιη απομάκρυνση όλων των σημερινών κατοίκων της Γάζας και την προσάρτηση της Γάζας και τον επανεποικισμό της από εμάς». Με αυτή τη φράση, ο άνθρωπος που άλλοτε βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης κρίσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ επιχειρεί να χτίσει πολιτική καριέρα πάνω σε ένα πρόγραμμα που διεθνώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προτροπή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι δηλώσεις του, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο παγκόσμιας κατακραυγής, προσθέτουν ακόμη ένα επεισόδιο κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση γύρω από τη μεταχείριση των Παλαιστινίων.

«Εθνοκάθαρση» ως πολιτική ατζέντα στην ισραηλινή δεξιά

Ο Πόλαρντ δεν μιλά για «μεταφορά πληθυσμών» ή για «ζώνες ασφαλείας», αλλά για «βίαιη απομάκρυνση» όλων των κατοίκων της Γάζας. Στην πράξη περιγράφει ένα σχέδιο που προβλέπει την εκκένωση της Λωρίδας από τον παλαιστινιακό πληθυσμό και την πλήρη προσάρτησή της στο Ισραήλ, με εποικισμό από Ισραηλινούς, κάτι που υπερβαίνει ακόμη και τις πιο σκληρές θέσεις της παραδοσιακής δεξιάς. Το γεγονός ότι τέτοιες απόψεις προβάλλονται πλέον ανοικτά σε μεγάλα ισραηλινά μέσα, ως μέρος προεκλογικής καμπάνιας, δείχνει το βάθος της πολωτικής μετατόπισης μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν θεωρήθηκε «ήρωας» από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους στο Ισραήλ, οι πρόσφατες δηλώσεις αποτελούν ένα ακόμη βήμα ριζοσπαστικοποίησης. Η υπόθεση Πόλαρντ είχε ήδη τραυματίσει τις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ, καθώς η καταδίκη του για πώληση στρατιωτικών μυστικών στην Ιερουσαλήμ παρέμεινε αγκάθι για δεκαετίες. Τώρα, η προσπάθειά του να μετατρέψει την προσωπική του ιστορία σε πολιτικό κεφάλαιο με σημαία την «εθνοκάθαρση» απειλεί να πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση για το Ισραήλ.

Η διεθνής διάσταση της συζήτησης για εθνοκάθαρση στη Γάζα

Το κάλεσμα για εθνοκάθαρση στη Γάζα δεν αποτελεί απλώς μία ακραία δήλωση, αλλά εντάσσεται σε ένα ήδη φορτισμένο διεθνές περιβάλλον, όπου η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει δεχθεί καταιγισμό επικρίσεων και κατηγοριών για δυσανάλογη χρήση βίας. Οι θέσεις του Πόλαρντ, ως πρώην Αμερικανού κρατούμενου που έγινε σύμβολο για τη σκληρή ισραηλινή δεξιά, μπορούν να αξιοποιηθούν από όσους επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν ακόμη πιο ακραίες λύσεις στο παλαιστινιακό. Παράλληλα, προσφέρουν επιχειρήματα σε όσους, σε διεθνή φόρα, μιλούν ήδη για συστηματική προσπάθεια εκτοπισμού και διαρκούς τιμωρίας του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Για την Ουάσινγκτον, η ανάδυση του Πόλαρντ ως πολιτικού προσώπου που διακηρύσσει «εθνοκάθαρση» θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ειρωνική επιστροφή ενός παλιού φαντάσματος. Ο άνθρωπος που συμβόλιζε το ρήγμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ έρχεται ξανά στο προσκήνιο σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον δέχεται σκληρή κριτική για τη στήριξή της στις επιχειρήσεις στη Γάζα, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και έντονη ηθικοπολιτική διάσταση.

«Εθνοκάθαρση» και το μέλλον της Κνεσέτ

Η υποψηφιότητα Πόλαρντ για την Κνεσέτ με πλατφόρμα την «εθνοκάθαρση» δείχνει πόσο βαθιά έχει μεταβληθεί το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ. Αν και δεν είναι σαφές αν θα καταφέρει να εκλεγεί, η ίδια η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιοποίηση αυτών των θέσεων σηματοδοτούν μια ακόμα μετατόπιση του κέντρου βάρους προς την άκρα δεξιά. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα, αλλά και αν το ίδιο το ισραηλινό εκλογικό σώμα θα αποδεχτεί, θα ανεχθεί ή θα απορρίψει μια ατζέντα που ταυτίζει απροκάλυπτα την «ασφάλεια» με την εθνοκάθαρση.