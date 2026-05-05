Ο Ολυμπιακός απάντησε με δικό του break σε αυτό της ΑΕΚ, επικράτησε με 36-29 για το 1-1 στους τελικούς της Handball Premier και πήρε ξανά το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πάρει την εκτός έδρας νίκη στο πρώτο παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» όμως απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι το ματς έγινε κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των αντιπάλων τους.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι προηγήθηκε για πρώτη φορά με 5-4 χάρη σε γκολ του Τζίμπουλα, με σκόρερ τον Σλίσκοβιτς έκαναν το 6-4 και στη συνέχεια φρόντισαν να μεγαλώσουν τη διαφορά, κλείνοντας στο +6 (18-12) το πρώτο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ ήθελε να αντιδράσει και να πλησιάσει αλλά ο Ολυμπιακός ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και προηγήθηκε με 24-14 στο 36′, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 36-29 για το 1-1 στη σειρά των τελικών.

Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας, η οποία στις 13 και 17 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.